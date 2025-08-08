Villant a kés a vasútállomáson, az elkövetőt a helyszínen elfogták

Késelés történt csütörtök este a szolnoki vasútállomás előtti parkban. Az esetről az Origo.hu is beszámolt, ám tegnap este még nem lehetett tudni az ügy részleteiről, amelyről péntek reggel nyilatkozott a rendőrség és a mentőszolgálat. Annyi már akkor is bizonyos volt, hogy az elkövetőt a helyszínen elfogták – írta a Szoljon.hu, amely képeket és videót is készített a helyszínen, ezeket a portál weboldalán lehet megtekinteni. Mutatjuk a részleteket.

Késelés történt csütörtök este a szolnoki vasútállomás előtt. Az elkövetőt fél órán belül elfogták a rendőrök

Fotó: Nagy Balázs

Elfogták az elkövetőt, miután kést rántott társára

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint délután érkezett bejelentés arról, hogy két férfi összeveszett a szolnoki vasútállomás előtti parkban, majd a hangos vita után az egyik férfi megsebezte késével a társát. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, lezárták a helyszínt és megkezdték az ügy kivizsgálását. A támadót súlyos testi sértés kísérlete miatt állították elő.

A rendőrség ma délelőtt annyival egészítette ki a meglévő információkat, hogy megalapozott gyanú alapján egy 53 éves férfi a barátjával italozott, majd vitába keveredtek és az elkövető kést szorított a másik férfi nyakához, aki könnyű sérüléseket szenvedett. A támadót fél órán belül elfogták a rendőrök.