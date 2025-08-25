Ellopta az autót, összetörte, majd elaludt a volán mögött

Egy tiszakécskei nő augusztus 24-én jelentette a rendőröknek, hogy ellopták az autóját. Az eset főként a saját hibájából történhetett meg, ugyanis a járművet a háza előtt hagyta, nyitva, a kulcs pedig a gyújtásban maradt - számolt be róla a Veol.hu.

Ellopta az autót, összetörte, majd elaludt benne a tiszakécskei pancser tolvaj.

Fotó: Police.hu

Ellopta az autót, majd elaludt a zsákmányban

A tolvaj balesetet szenvedett a személygépjárművel, amely összetörét, a kereke defektet kapott és a motor is megadta magát. A férfi ezután egy földúton elaludt a járműben. A rendőrök végül így találtak rá. Mivel felmerült az ittas vezetés gyanúja, ezért vért és vizeletet vettek az elkövetőtől, miután előállították.

Kiderült, nem ez volt az első autó, amelyet a 18 éves fiatal megpróbált elkötni: két másikat is be akart indítani úgy, hogy megbontotta a járművek gyújtáskapcsoló alatti burkolatát, ám nem járt sikerrel. A férfi őrizetben várja a sorsát.