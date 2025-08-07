Hírlevél

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Ásóval, lapáttal rendeztek vérfürdőt a nyílt utcán: egy ló miatt támadtak

Felfegyverkezve indult balhézni a csengődi család, akik tömegverekedést okoztak egy korábbi vita miatt. A botrány egy ló miatt tört ki, ugyanis az elszámolás szerintük nem történt meg maradéktalanul a ló vételárát tekintve.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatott nyomozást azoknak a férfiaknak az ügyében, akik még tavaly júniusban támadtak rá brutális módon egy négyfős társaságra egy pénzügyi elszámolás miatt. A támadók szintén négyen voltak, egy család férfi tagjai: egy 38 éves apa, két fia és az apa veje, akik felfegyverkezve majdnem vérfürdőt rendeztek a nyílt utcán – írja a baon.hu.

elszámolás,rendőrség, elkövető, gyanúsított, bilincs, letartóztat, vádlott
Súlyos vádak a brutális támadók ellen: pénzügyi elszámolás miatt vitatkozott össze a két társaság
Fotó: Shutterstock

Elszámolás: pénzügyi vita miatt támadtak rá a négyfős társaságra

Az elképesztő eset Csengődön történt, amikor a család négy férfi tagja felbőszülve, ásókkal és lapátokkal támadott rá a társaságra. Az egyik 21 éves elkövető a sértettet lapáttal ütötte meg, majd az apja ásóval a fejére mért nagyobb ütést, így a megtámadott férfi eszméletét vesztette, és összeesett. A megtámadott férfi segítségére sietett egy nő, de a felbőszült férfiak őt is megtámadták. A nyomozás során kiderült, hogy egy pénzügyi, elszámolási vita miatt törtét a brutális támadás, ugyanis a család szerint a társaság tagjai egy megvásárolt ló árát nem térítették meg teljesen. A nyomozás most lezárult, a rendőrség vádemelési javaslatot tett az ügyészségnek, és mind a négy támadó ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt indult eljárás ellenük.

Nemrég egy szolnoki szórakozóhelyen is hasonló eset történt, amikor felbőszült férfiak székekkel törtek be a helyre. A balhéról rövid videó is készült, ami a TikTokon gyorsan elterjedt.

 

