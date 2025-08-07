Ásóval, lapáttal rendeztek vérfürdőt a nyílt utcán: egy ló miatt támadtak

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatott nyomozást azoknak a férfiaknak az ügyében, akik még tavaly júniusban támadtak rá brutális módon egy négyfős társaságra egy pénzügyi elszámolás miatt. A támadók szintén négyen voltak, egy család férfi tagjai: egy 38 éves apa, két fia és az apa veje, akik felfegyverkezve majdnem vérfürdőt rendeztek a nyílt utcán – írja a baon.hu.

Súlyos vádak a brutális támadók ellen: pénzügyi elszámolás miatt vitatkozott össze a két társaság

Elszámolás: pénzügyi vita miatt támadtak rá a négyfős társaságra

Az elképesztő eset Csengődön történt, amikor a család négy férfi tagja felbőszülve, ásókkal és lapátokkal támadott rá a társaságra. Az egyik 21 éves elkövető a sértettet lapáttal ütötte meg, majd az apja ásóval a fejére mért nagyobb ütést, így a megtámadott férfi eszméletét vesztette, és összeesett. A megtámadott férfi segítségére sietett egy nő, de a felbőszült férfiak őt is megtámadták. A nyomozás során kiderült, hogy egy pénzügyi, elszámolási vita miatt törtét a brutális támadás, ugyanis a család szerint a társaság tagjai egy megvásárolt ló árát nem térítették meg teljesen. A nyomozás most lezárult, a rendőrség vádemelési javaslatot tett az ügyészségnek, és mind a négy támadó ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt indult eljárás ellenük.

