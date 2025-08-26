Tragédiától tartanak a rendőrök: anya és lánya vásárolni indult, de nem tértek haza

A pápai rendőrök keresik Both Amarillát és a kislányát. A nő augusztus 25-én – körülbelül reggel 8 óra körül – ment el otthonról a 9 éves gyerekével, Farsang Boglárkával együtt. Azóta nem tudják hol van az eltűnt anya és a kislány, nem adnak magukról életjelet. Közzétették a fotójukat, hátha látja őket valahol, valaki.

Az eltűnt nő fényképe

Forrás: police.hu

Both Amarilla körülbelül 185 cm magas, 85 kg súlyú, kissé telt alkatú, szemüveget visel. Szőke, félhosszú haja van.

Azt nem tudni, hogy milyen ruha volt rajta, amikor eltűnt, de az biztos, hogy több táskát, csomagot, és iskolai felszerelést vitt magával.

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy tud valamit arról, hol lehet most, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (8500 Pápa, Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot. Névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón – írja a police.hu.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Eltűnt a rokona? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.





