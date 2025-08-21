Augusztus 20-án adtak ki körözést a rendőrök egy eltűnt csecsemő miatt – adta hírül tegnap az Origo.hu. A Borsonline.hu úgy értesült, hogy az eset kapcsán hamarosan bővebb tájékoztatást ad a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ugyanis az ügy legújabb fejleménye, hogy a csecsemő lekerült a keresett személyek rendőrségi listájáról.

Jelenleg több jel is arra utal: valami szörnyűség történhetett az eltűnt csecsemő ügyében. Képünk csupán illusztráció.

Fotó: Anugrah Lohiya/Pexels.com

Valami szörnyűség történhetett az eltűnt csecsemő ügyében

Az Origo.hu hivatalosan meg nem erősített forrásból úgy tudja: nyomozás indult az ügyben. A rendőrség emiatt a nyomozás érdekeire tekintettel nem ad bővebb felvilágosítást, ám a napokban sok minden ki fog derülni az esetről, amelynek helyszínén a rendőrség videót is készített. Nem ez az egyetlen jele annak, hogy valami szörnyűség történt.

A Kemma.hu információi szerint az egyik, eltűnt embereket kereső Facebook-csoportban arról írtak: a hatóságok a csecsemő holttestét egy kukoricásban találták meg. Érdemes kiemelten hangsúlyozni: mindez nem megerősített információ, de a nap folyamán már többet lehet tudni a történtekről.