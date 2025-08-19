Hírlevél

Rendkívüli

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

kislány

Eltűnt egy kislány az ország egyik legnépszerűbb strandjáról

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy fiatal lány megtalálásához, aki nyomtalanul távozott a mezőkövesdi strandról. A 13 éves lány azóta eltűnt, a keresés eddig nem járt sikerrel.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy mezőkeresztesi eltűnt kislány megtalálásához - írja a Boon.hu.

A rendőrség eltűnt gyermek ügyében kéri a lakosság segítségét
Fotó: Boon.hu

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság körözési eljárást indított Lázi Dzsesszika, 13 éves gyermek eltűnése ügyében (ügyiratszám: 05060-157/91/2025). 

Eltűnt gyermek után nyomoznak a rendőrök

A lány 2025. augusztus 15-én az ismert mezőkövesdi strandról távozott ismeretlen helyre, és az eddigi rendőri intézkedések nem vezettek a nyomára.

Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm testsúlyú, barna hajú és barna szemű.

Sajnos az eltűnt emberek nem mindig kerülnek elő azonnal. Tizenhárom éve keresik, egyben körözik a ezt a magyar nőt.

 

