Eltűnt egy kislány az ország egyik legnépszerűbb strandjáról

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy mezőkeresztesi eltűnt kislány megtalálásához - írja a Boon.hu.

A rendőrség eltűnt gyermek ügyében kéri a lakosság segítségét

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság körözési eljárást indított Lázi Dzsesszika, 13 éves gyermek eltűnése ügyében (ügyiratszám: 05060-157/91/2025).

A lány 2025. augusztus 15-én az ismert mezőkövesdi strandról távozott ismeretlen helyre, és az eddigi rendőri intézkedések nem vezettek a nyomára.

Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm testsúlyú, barna hajú és barna szemű.

