Eltűnt egy kislány az ország egyik legnépszerűbb strandjáról

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy mezőkeresztesi eltűnt kislány megtalálásához - írja a Boon.hu.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság körözési eljárást indított Lázi Dzsesszika, 13 éves gyermek eltűnése ügyében (ügyiratszám: 05060-157/91/2025).
A lány 2025. augusztus 15-én az ismert mezőkövesdi strandról távozott ismeretlen helyre, és az eddigi rendőri intézkedések nem vezettek a nyomára.
Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm testsúlyú, barna hajú és barna szemű.
Sajnos az eltűnt emberek nem mindig kerülnek elő azonnal. Tizenhárom éve keresik, egyben körözik a ezt a magyar nőt.