Köddé vált egy magyar futó, pedig az utolsó 3 km-en még megvolt

Spitzmüller Zsolt – becenevén Zsoli – augusztus 16-án, szombaton elindult a Cseresi Trapp terepfutó versenyen. Cserépfalunál járt a mezőny, amikor észrevették, hogy a férfi eltűnt a Boon.hu cikke szerint.

Eltűnt futót keresnek a rendőrök, Ő Zsoli, ha látja valahol, azonnal hívja a rendőröket és mentőket, ha kell

Fotó: Facebook/Boon.hu

Az utolsó 3 kilométeren még látták a versenytársai, de a célba már nem ért be.

Ezt lehet tudni az eltűnt futóról

Zsoli menyasszonyának húga posztolt arról, hogy a férfinek nyoma veszett és a családja segítséget kér.

Azt írta, egy fehér sapka, fehér egyetemi póló és egy fekete futónadrág volt rajta.

Zsoli egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó és nagyon várjuk őt haza! Jelenleg (most, a hajnali órákban) nyomát vesztették, ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet, akár dehidratáltság miatt zavart állapotban is… Nem tudunk mire gondolni… Kérem, ha látja valaki, akkor jelezze! Kérlek benneteket, ha módotokban áll segíteni, írjatok privátban! Ha bárki látta valahol, kérem jelezze azt is! És köszönöm a megosztásokat!

– írta.

Nagy erőkkel keresik a férfit, rendőrök, katasztrófavédők, kutyás mentők és önkéntesek is próbálják megtalálni.

