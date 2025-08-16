Kétségbeesetten keresi családja a 13 éves kisfiút, aki semmilyen életjelet nem ad magáról

Eltűnt fiút keresnek Nógrád vármegyében, családja kétségbeesetten kér segítséget a közösségi médián keresztül is. A fiú testvére tette közzé a figyelemfelhívó bejegyzést, azóta már a rendőrség is körözést adott ki az ügyben – írja a nool.hu.

Eltűnt fiút keres a családja: szerintük nem vall rá ez a fajta viselkedés, valami baj történhetett vele

Eltűnt fiút keresnek: nem vall rá ez a viselkedés, valami baj lehet

A 13 éves Békefi Péter Józsefet nagy erőkkel keresi családja, már a rendőrséget is értesítették az eltűnéséről. A fiú nővére a portálnak is megszólalt a kamasz eltűnéséről: szerinte nagy a baj, mert sosem tenne magától ilyet.

Sose volt, hogy elmenjen ennyi ideig. Sose volt, hogy ne válaszoljon a telefonra. Valami történt vele.

Egy felelősségteljes talpraesett gyermek, aki sose menne el sem messzire, sem olyat nem tenne, hogy nem válaszol a telefonhívásokra" – mondta a nool.hu-nak a fiú nővére, aki elmondta, hogy Pepe péntek reggel tűnt el otthonról, utoljára Szarvasgedén látták, éppen Budapestre tartott az 5:40-es busszal.

Ami nagyon aggasztja a családot, hogy Pepe sosem csinált ilyet, nem jellemző rá ez a viselkedés, mindig elérhető volt telefonon, válaszolt a hívásokra, most azonban nem veszi fel a telefonját, ami néha kicsörög, máskor hangpostára kapcsol. Az eltűnt kamasz 170 centiméter magas, 45 kiló, vékony testalkatú, rövid barna hajú. Pepe az eltűnésekor fekete Adidas nadrágot és egy zöld Vans márkájú táskát viselt. Az eltűnt fiú miatt már körözést is kiadott a Pásztói Rendőrkapitányság.

A család kéri, ha esetleg valaki látja a fiút, vagy tud róla bármit, azok hívják a 06-20-265-3059; vagy a 06-20-327-4271 telefonszámok egyikét, vagy a 112-es segélyhívót.

Az utóbbi időben nagyon sok eltűnésről számolnak be, rengeteg a körözés, a kamaszkorúak között pedig feltűnően sok az eltűnt személy.