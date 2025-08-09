Hírlevél

eltűnt

Csak egy fél pár papucs maradt utána – éjjel tűnt el az idős férfi, már kutatócsapatok keresik

Nagy erőkkel keresi családja és több kutatócsapat is a demenciában szenvedő férfit, aki után csak egy fél pár papucsot találtak nyomként. Az eltűnt idős férfiról azóta semmit sem lehet tudni, miután elhagyta lakását a minap éjszaka.
Tegnap adta hírül családja egy debreceni Facebook-csoportban, hogy eltűnt egy idős férfi az otthonából, a Vadliba utcából. Úgy tűnik, a demenciában szenvedő öregúr saját akaratából távozott hajnalban, akkor egy középkék munkáskabátot viselt, és úgy tudni, út közben az egyik papucsát is elhagyta, iratokat azonban nem vitt magával – írja a haon.hu. A portál azóta megtudta, hogy a férfit már kutatócsapatokkal keresik, ugyanis egy darabig sikerült követni, mostanra azonban nyomtalanul eltűnt, családja nagyon aggódik érte.

eltűnt idős férfi, László Imre
Eltűnt otthonából László Imre. Az idős, debreceni férfit kutatócsapatok is keresik
Fotó: police.hu

Eltűnt az otthonából egy idős debreceni férfi

A HAON értesülései szerint a kutatócsapatok már hatalmas területet átkutattak az eltűnt, demens férfi miatt. A csapatok az üresen álló házakba, épületekbe is benéznek, hátha ott húzta meg magát, de ez idáig nem találták meg sehol sem az augusztus 7-én, hajnalban eltűnt férfit. A család és a kutatók is kérik a lakosság segítségét, ha bármilyen információval tudnak szolgálni, ne késlekedjenek, ugyanis a bácsi nyomát vesztették, addig nem tudják folytatni a keresését, míg nincs újabb nyom. 

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésre pénteken kora reggel kapcsolódott be a keresésbe két kutyával és öt fővel, és este 9 után indultak vissza az állomáshelyükre

mondta a HAON-nak Lukács Péter, a speciális egyesült vezetője, aki elmondta, hogy a férfit Pacon is keresték, ugyanis egy szemtanú ott vélte látni, viszont nem jártak eredménnyel.

Kamerafelvételek alapján a Diószegi és a Remény utca kereszteződéséig tudták nyomon követni a bácsit, ott azonban elvesztették. Onnan bárhová mehetett

– jegyezte meg Lukács Péter, aki azt is hozzátette, hogy már a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is részt vesz a keresésben, akik a közösségi oldalukon is közzétettek egy felhívást, hogyan tudnának segíteni a környéken élők a demens bácsi felkutatásában.

A kutatócsoportoknak nincs egyszerű dolguk, ugyanis a nyári hőség a keresőkutyák dolgát is megnehezíti, ugyanis 30 Celsius-fok fölött hamarabb elillannak az illatok és szagok, így nem tudják követni a nyomokat. A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület vezetője elmondta, hogy a férfi a környéken már bárhol lehet, hiszen a térfigyelőkamerák felvételei alapján egész gyorsan haladt, sőt kerítésen is átmászott, így lehet, hogy valaki hétvégi házában, nyaralójában húzta meg magát, így kérik, akinek a környéken van nyaralója, az nézzen be, nem-e ott húzta meg magát az idős férfi.

Az ügy további részleteit a linkre kattintva olvashatja el.

Nemrég történt egy hasonlóan megrázó eset, amikor egy soproni férj tíz napon át reménykedett abban, hogy felesége hazatér. A nő eltűnt július 21-én, és sokáig semmilyen életjelet nem adott magáról. Ez a történet azonban jól zárult, a feleség végül előkerült.

 

 

