Csak egy fél pár papucs maradt utána – éjjel tűnt el az idős férfi, már kutatócsapatok keresik

Tegnap adta hírül családja egy debreceni Facebook-csoportban, hogy eltűnt egy idős férfi az otthonából, a Vadliba utcából. Úgy tűnik, a demenciában szenvedő öregúr saját akaratából távozott hajnalban, akkor egy középkék munkáskabátot viselt, és úgy tudni, út közben az egyik papucsát is elhagyta, iratokat azonban nem vitt magával – írja a haon.hu. A portál azóta megtudta, hogy a férfit már kutatócsapatokkal keresik, ugyanis egy darabig sikerült követni, mostanra azonban nyomtalanul eltűnt, családja nagyon aggódik érte.

Eltűnt otthonából László Imre. Az idős, debreceni férfit kutatócsapatok is keresik

A HAON értesülései szerint a kutatócsapatok már hatalmas területet átkutattak az eltűnt, demens férfi miatt. A csapatok az üresen álló házakba, épületekbe is benéznek, hátha ott húzta meg magát, de ez idáig nem találták meg sehol sem az augusztus 7-én, hajnalban eltűnt férfit. A család és a kutatók is kérik a lakosság segítségét, ha bármilyen információval tudnak szolgálni, ne késlekedjenek, ugyanis a bácsi nyomát vesztették, addig nem tudják folytatni a keresését, míg nincs újabb nyom.

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésre pénteken kora reggel kapcsolódott be a keresésbe két kutyával és öt fővel, és este 9 után indultak vissza az állomáshelyükre

– mondta a HAON-nak Lukács Péter, a speciális egyesült vezetője, aki elmondta, hogy a férfit Pacon is keresték, ugyanis egy szemtanú ott vélte látni, viszont nem jártak eredménnyel.

Kamerafelvételek alapján a Diószegi és a Remény utca kereszteződéséig tudták nyomon követni a bácsit, ott azonban elvesztették. Onnan bárhová mehetett

– jegyezte meg Lukács Péter, aki azt is hozzátette, hogy már a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is részt vesz a keresésben, akik a közösségi oldalukon is közzétettek egy felhívást, hogyan tudnának segíteni a környéken élők a demens bácsi felkutatásában.

A kutatócsoportoknak nincs egyszerű dolguk, ugyanis a nyári hőség a keresőkutyák dolgát is megnehezíti, ugyanis 30 Celsius-fok fölött hamarabb elillannak az illatok és szagok, így nem tudják követni a nyomokat. A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület vezetője elmondta, hogy a férfi a környéken már bárhol lehet, hiszen a térfigyelőkamerák felvételei alapján egész gyorsan haladt, sőt kerítésen is átmászott, így lehet, hogy valaki hétvégi házában, nyaralójában húzta meg magát, így kérik, akinek a környéken van nyaralója, az nézzen be, nem-e ott húzta meg magát az idős férfi.