Érthetetlen tragédia: kéthetes csecsemő tűnt el, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A rendőrség körözést adott ki egy eltűnt, mindössze kéthetes csecsemő ügyében, a lakosság közreműködését kéri a gyermek megtalálásához – tudatta a teol.hu.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt kisfiú megtalálásához

Fotó: A fotó illusztráció

Eltűnt csecsemőt keres a rendőrség

A police.hu-n közzétett információk szerint a kisfiú neve Baráth Zalán Attila, aki 2025. augusztus 6-án született Szekszárdon, és az államalapítás ünnepén, azaz 2025. augusztus 20-án tűnt el Nagydorogon.

A körözést a Paksi Rendőrkapitányság indította el. A hatóság arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik a csecsemő hollétéről, hogy hívja a 36-75/510-640-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.

Mivel újszülöttről van szó, a rendőrség kiemelten fontosnak tartja az ügy mielőbbi és sikeres megoldását.

Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy a komáromi rendőrök is segítséget kérnek három kisfiú eltűnésének ügyében.