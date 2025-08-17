Újabb eltűnt kisfiú miatt aggódik az ország: napok óta nagy erőkkel keresik

Már napok óta nem adott életjelet magáról egy 10 éves esztergomi eltűnt kisfiú. A rendőrség nagy erőkkel keresi, de egyelőre nem bukkantak a nyomára - írja a Kemma.hu.

A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt kisfiút

Fotó: police.hu

A police.hu oldalon augusztus 14-én jelent meg a felhívás, amelyben a hatóságok Jóni Nikolasz fényképét és adatait tették közzé. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a kisfiú hollétéről, az azonnal jelezze. Minden apró információ segíthet a megtalálásában.

Eltűnt kisfiút keresnek

A következő elérhetőségeken lehet bejelenteni az eltűnéssel kapcsolatos információkat:

Cím: 2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/A

Telefon: +36 (34) 560-730

Egy másik kisfiú eltűnéséről a napokban számoltunk be: Pepe Nógrád vármegyéből tűnt el, családja kétségbeesetten kér segítséget a közösségi médián keresztül is.