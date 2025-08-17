Hírlevél

Újabb eltűnt kisfiú miatt aggódik az ország: napok óta nagy erőkkel keresik

A rendőrség és a lakosság együtt kutat egy tízéves gyermek nyomai után, aki napok óta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt kisfiú miatt országos figyelem irányult Esztergomra, hiszen minden perc számíthat.
Már napok óta nem adott életjelet magáról egy 10 éves esztergomi eltűnt kisfiú. A rendőrség nagy erőkkel keresi, de egyelőre nem bukkantak a nyomára - írja a Kemma.hu.

eltűnt kisfiút keresnek Esztergomban
A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt kisfiút
Fotó: police.hu

A police.hu oldalon augusztus 14-én jelent meg a felhívás, amelyben a hatóságok Jóni Nikolasz fényképét és adatait tették közzé. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a kisfiú hollétéről, az azonnal jelezze. Minden apró információ segíthet a megtalálásában.

Eltűnt kisfiút keresnek

A következő elérhetőségeken lehet bejelenteni az eltűnéssel kapcsolatos információkat:
Cím: 2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/A
Telefon: +36 (34) 560-730

Egy másik kisfiú eltűnéséről a napokban számoltunk be: Pepe Nógrád vármegyéből tűnt el, családja kétségbeesetten kér segítséget a közösségi médián keresztül is. 

 

