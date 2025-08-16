Szombaton hazament az a 13 éves gyerek, aki egy napra eltűnt, hiszen péntek reggel Szarvasgedén láttak utoljára - írta meg a Nool.hu. A kisfiúért összefogott az internet, többen a család posztját, és a vármegyei hírportál felhívását is megosztották.

Megtudtuk, mi történt az eltűnt nógrádi kisfiúval, az összfogás segíthetett

Fotó: Pixabay.com

A hozzátartozók most egy újabb bejegyzésben köszönték meg mindazok segítséget, akik valamilyen módon részt vettek a kisfiú keresésében, akár csak azzal, hogy beszéltek róla vagy továbbították a felhívásukat. Arról is beszámoltak, hogy épségen van Pepe.

Nem beszél az egy napra eltűnt gyerek

A fiú nővére a Nool.hu-nak megerősítette, hogy a testvére előkerült,

de mint mondta, a történtek hatása alatt van, nem nagyon kommunikál.

További részleteket nem árultak el arról, mi történt a kisfiúval az elmúlt egy napban.

