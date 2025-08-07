Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
feleség

Rejtélyes körülmények között tűnt el a feleség, két hétig semmilyen életjelet nem adott magáról

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy soproni férj tíz napon át reménykedett abban, hogy egyszer csak hazatér a felesége. A nő eltűnt július 21-én, és semmilyen életjelet nem adott magáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
feleségAndreaSopronbanlevélajtó

Ilyés Attila tíz napig várta haza feleségét, Andreát, aki július 21-én eltűnt soproni otthonukból, fényes nappal. Az asszony aznap szabadnapos volt, zaklatottnak érezte magát, de férje nem tudott otthon maradni vele. Délután, mikor hazaért, Andrea már nem volt otthon. Csak a pénztárcája és lakáskulcsa hiányzott, az ajtó pedig nyitva volt - írja a Borsonline.hu.

Attila tíz napig kereste eltűnt feleségét Sopronban
Attila tíz napig kereste eltűnt feleségét Sopronban
Fotó: beküldött/borsonline.hu

Attila eleinte remélte, hogy csak kiszellőztetni ment el, de napok teltek el válaszok nélkül. Felesége sem telefonon, sem máshogyan nem adott életjelet magáról. Az eltűnés előtt Andrea lelkesen szervezte házassági évfordulójukat a Balatonra, amiért különösen érthetetlen volt a távozása.

Eltűnt nő után kutatva: a férj tíz napig reménykedett

Egy mondat azonban nem hagyta nyugodni Attilát: Andrea azt mondta, a szüleihez megy – ők viszont már nincsenek életben. Férje szerint Andrea az utóbbi időben kimerült lehetett, de nem tűnt depressziósnak.

Attila éjjel-nappal csak feleségére gondolt, plakátokat ragasztott, a várost is bejárta – hiába. Végül visszatért a munkába, de otthon hagyott egy levelet Andreának, remélve, hogy mégis hazatér. 

Időközben Andrea hazatért, így már nem keresik.

Egy 13 éves pécsi lányt kerestek, aki nem akárhonnan került elő. Barátnőjéhez indult, itt találták meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!