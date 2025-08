Emberkereskedelemmel vádolt szülők gyermekei éheztek a szabolcsi településen

Napokon át maradt felügyelet és élelem nélkül egy 10 és egy 11 éves kisfiú Kislétán. Nagynénjük, aki az emberkereskedelem miatt letartóztatott szülők helyett gondozójuk lett volna, magukra hagyta őket. A szomszédok segítettek rajtuk, majd értesítették a rendőrséget. A gyerekeket állami gondozásba vették, a nagynéni ellen eljárás indult kiskorú veszélyeztetése miatt - olvashato a Borsonline.hu-n.

A kislétai eset is az emberkereskedelem szörnyű következményeit mutatja meg

Fotó: tenyek.hu

A kisfiúk szüleit korábban egy nagyszabású rendőrségi akció során tartóztatták le Érpatakon. A hatóságok szerint a család hosszú időn keresztül fiatalkorú és kiskorú lányokat tartott fogva saját házukban, akiket prostitúcióra és pornográf tartalmak készítésére kényszerítettek. A lányokat gyakran nehéz sorsú, intézetben nevelkedett vagy kisgyermekes anyák közül „vadászták le” az interneten.

Emberkereskedelem és gyermeki sorsok Kislétán

A család eleinte szállást ígért az áldozatoknak, később azonban elzárták őket a külvilágtól. A lányoknak az egyik szobában kellett fogadniuk az ügyfeleket, a pénzt pedig a család tagjai tették zsebre. A kiskorú gyermekek mindennek szemtanúi voltak.

A gyanú szerint a család 16 és 20 éves fiai is aktívan részt vettek az emberkereskedelemben: ők tartották a kapcsolatot az áldozatokkal interneten, ők szervezték be és manipulálták a nőket. A márciusi érpataki razzia során az egész családot előállították. A házban uralkodó embertelen állapotok még a tapasztalt rendőröket is megdöbbentették.

A család öt kiskorú gyermeke közül volt, akit rokonoknál, másokat nevelőotthonban helyeztek el. A két legkisebb fiú a nagynénihez került, ám ott még nagyobb veszélybe sodródtak: az asszony egyszerűen magukra hagyta őket. A szomszédok segítsége nélkül akár tragédia is történhetett volna.

Mi adtunk nekik enni. Borzalmas volt látni őket így. Hívtuk a hatóságokat, és elvitték őket

– mondta az egyik szomszéd a Tényeknek.

A gyermekvédelmi hatóságok és a rendőrség vizsgálata folyamatban van. A kisfiúk most biztonságban vannak, de hosszú út vár rájuk a testi-lelki felépülésig.

