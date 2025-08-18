Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

gyilkosság

Letaglózó tragédia: önmagával is végzett az anyagyilkos

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mélyen megrázó bűneset kapcsán indított nyomozást a rendőrség. Az emberölés bűntettével kapcsolatban egy idős nő holttestét találták meg Gárdonyban, a saját fia végzett vele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságanyarokonoköngyilkosságnyomozássmsfia

A Zaol.hu egy megrázó családi dráma részleteit osztotta meg az oldalán. Emberölés bűntette miatt indítottak nyomozást a gárdonyi tragédia kapcsán – áll a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

emberölés
Emberölés Gárdonyban, a meggyilkolt nő fia sms-ben ismerte el a gyilkosságot
Fotó: Unsplash

Augusztus 17-én értesítették a rendőrséget, hogy egy gárdonyi lakóházban egy idős asszony holttestére bukkantak, és a jelek szerint az asszony halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozás során összegyűjtött adatok arról tanúskodnak, hogy az asszonnyal a saját fia végzett. A férfi az egyik rokonának küldött egy SMS-t, amelyben elismerte, hogy ő ölte meg az anyját. A szöveges üzenet elküldése után a megölt asszony fia önmagával is végzett.

Emberölés: megölte a saját feleségét az idős bácsi, majd önmagával is végzett

A 78 éves nyugdíjas megölte a saját feleségét Kiskunhalason, majd követte az asszonyt a halálba.  A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban emberölés miatt indított büntetőeljárást. A dráma részleteiről az Origo is beszámolt egy korábbi cikkében, amit ide kattintva tud elolvasni!

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Atomazul)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!