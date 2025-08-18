Letaglózó tragédia: önmagával is végzett az anyagyilkos

A Zaol.hu egy megrázó családi dráma részleteit osztotta meg az oldalán. Emberölés bűntette miatt indítottak nyomozást a gárdonyi tragédia kapcsán – áll a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Emberölés Gárdonyban, a meggyilkolt nő fia sms-ben ismerte el a gyilkosságot

Fotó: Unsplash

Augusztus 17-én értesítették a rendőrséget, hogy egy gárdonyi lakóházban egy idős asszony holttestére bukkantak, és a jelek szerint az asszony halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozás során összegyűjtött adatok arról tanúskodnak, hogy az asszonnyal a saját fia végzett. A férfi az egyik rokonának küldött egy SMS-t, amelyben elismerte, hogy ő ölte meg az anyját. A szöveges üzenet elküldése után a megölt asszony fia önmagával is végzett.

