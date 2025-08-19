Emberölés gyanúja miatt keresnek egy dél-koreai férfit a rendőrök

Egész Európa-szerte köröznek egy dél-koreai állampolgárt, akit a Komáromi Rendőrkapitányság emberölés miatt keres - írja a Kemma.hu

Emberölés miatt körözött férfit keresnek a rendőrök

A police.hu-n közzétett körözés szerint a férfit 2024 óta keresik, és ellene európai elfogatóparancs is érvényben van. A gyanúsított 1994. április 23-án született Puszanban, Dél-Koreában.

Az ügyben a Tatabányai Törvényszék jár el, míg a körözési eljárást a komáromi rendőrök folytatják.

