Emberölés gyanúja miatt keresnek egy dél-koreai férfit a rendőrök

Egész Európában keresik azt a dél-koreai férfit, akit a komáromi rendőrök nagy erőkkel kutatnak. A hatóságok szerint a férfi emberölés ügyében felelhet a bíróság előtt.
Egész Európa-szerte köröznek egy dél-koreai állampolgárt, akit a Komáromi Rendőrkapitányság emberölés miatt keres - írja a Kemma.hu

Emberölés gyanújával indult körözés

A police.hu-n közzétett körözés szerint a férfit 2024 óta keresik, és ellene európai elfogatóparancs is érvényben van. A gyanúsított 1994. április 23-án született Puszanban, Dél-Koreában.

Az ügyben a Tatabányai Törvényszék jár el, míg a körözési eljárást a komáromi rendőrök folytatják.

Idegeket szaggató volt azaz eset, amikor egy 32 éves férfi megölt egy 12 éves lányt. Jelenleg itt tart az ügy.

 

