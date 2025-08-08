Emberölés kísérletével vádolt férfi szökött meg a házi őrizetből

Az Ajkai Járási Ügyészség fogolyszökés és rongálás vétsége miatt állította bíróság elé azt a 27 éves férfit, aki az emberölés kísérlete miatt ellene folyó eljárás során megpróbált megszökni a bűnügyi felügyeletből - írja a Veol.hu.

A rendőrök a településen belül fogták el az emberölés gyanúsítottját

Fotó: illusztráció/Rendészeti Államtitkárság

A férfi ügyében a Veszprémi Törvényszék előtt zajlik büntetőeljárás emberölés kísérlete miatt. A bíróság 2025. január 29-én elrendelte, hogy a gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt maradjon, és ne hagyja el a Veszprém vármegyei lakását. Mozgását nyomkövető eszközzel ellenőrizték, amelyet a csuklóján viselt.

Emberölés gyanúsítottja törte el a nyomkövetőt, majd megszökött

2025. július 8-án a férfi hátizsákba csomagolt ruhákat és tisztálkodási szereket, majd erőszakkal eltávolította magáról a 245 ezer forint értékű nyomkövetőt, és elhagyta otthonát. A készülék eltávolításáról 18:48-kor érkezett riasztás a rendőrségre. A helyszínre kiérkező járőrök már nem találták otthon a gyanúsítottat, ezért a rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni a környéken. Végül 22 óra körül egy helyi szórakozóhely előtt bukkantak rá. A nyomkövető nem került elő.

Az ügyészség gyorsított eljárásban, 2025. augusztus 6-án állította a férfit az Ajkai Járásbíróság elé. A bíróság bűnösnek találta a cselekményekben, és 1 év 4 hónap szabadságvesztésre, valamint 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbeztek. A bíróság a férfi letartóztatását a jogerős döntésig fenntartotta.

