Embert gázolt a vonat kedd éjszaka: ezt lehet tudni az esetről

Tegnap, azaz kedden éjjel újabb vonatgázolás történt, ezúttal Kál és Erdőtelek között. Ezúttal egy embert gázolt a vonat, a baleset helyszínére a füzesabonyi hivatásos tűzoltókat riasztották – írja a heol.hu.

Fotó: Pixabay.com

Embert gázolt a vonat Kál és Erdőtelek között

A tegnapi vonatgázolás az egyik szerencsésebb kimenetelű esetek egyike, ugyanis az elgázolt férfi túlélte a balesetet. A tűzoltók a helyszínre érkezve kiemelték az áldozatot a szerelvény alól, majd a továbbiakban a mentőkre bízták. A portál érdeklődésére Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa tudatta, hogy a vonatbaleset sérültje egy ötven év körüli férfi, aki bár súlyos sérüléseket szenvedett a gázolás következtében, azonban stabil állapotban került a kórházba. A körülmények és a baleset pontos okai egyelőre nem tisztázottak.

Legutóbbi vonatgázolás augusztus 5-én történt, de annak kevésbé volt szerencsés a kimenetele, ugyanis a szerelvény halálra gázolta az áldozatot Veszprém és Hajmáskér közötti szakaszon.