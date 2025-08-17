Erőszakkal vitték el a súlyos pszichés betegséggel küzdő férfit?

Négy év telt el azóta, hogy nyomtalanul eltűnt Horváth Tamás. A 36 éves férfit 2021. augusztus 13-án látták utoljára Tolnán, a polgármesteri hivatalnál. Azóta sincs semmilyen hiteles információ, ami közelebb vihetne ahhoz, hol lehet és azt sem tudni, mi történhetett. Akár erőszakkal is elvonszolhatták – írja a Teol.hu.

Erőszakkal vihették el a súlyos pszichés betegséggel küzdő férfit Tolnáról

Fotó: facebook

Tamás nehéz körülmények között élt: súlyos pszichés betegséggel küzdött, kábítószer-problémái is voltak. Életében azonban fordulat állt be, amikor kapcsolatba került a tolnai Idősek Klubjával.

Kezdetben mi vittük neki az ebédet, később már maga járt be hozzánk. Egyre jobban beilleszkedett, segített a klubban, a gyógyszereit rendszeresen szedte, és úgy tűnt, rendeződik az élete”

– idézte fel Bucher Andrea, a klub szakmai vezetője.

Eltűnt férfi utáni hiábavaló kutatás

Tamás egyre aktívabb volt, részt vett a klub életében: programokon segített, feladatokat vállalt, új közösségre talált. Ezt a pozitív fordulatot azonban hirtelen megtörte az eltűnése. Az eltűnés napján Tamás a klubba indult, ahová nem érkezett meg. Szemtanúk szerint a polgármesteri hivatal közelében tűnt fel utoljára. A férfi eltűnése után nyomozni kezdtek a rendőrök, de ennek nem lett eredménye.

A klub dolgozói is keresték: bejárták a falut, a határt, a Duna-partot, gyakran éjszakába nyúlóan. Vallomásokat tettek, újra és újra próbáltak a rendőrség segítségére lenni, de minden igyekezetük hiábavalónak bizonyult.

Felmerült: erőszakkal vihették el

A településen több pletyka is elterjedt. Bár hivatalos nincs rá bizonyíték, sokan úgy vélik, Tamást erőszakkal vitték el az Alföldre, ahol egy sükösdi tanyán vagy gazdaságban „csicskaként” dolgoztathatták, állatokat őriztettek vele.

Bucher Andrea szerint ez a magyarázat tűnik a legvalószínűbbnek:

Tamásnak semmi oka nem volt önként eltűnni. Szeretett nálunk lenni, biztonságban érezte magát a klubban."

Egy kisfiúért hosszú órákig aggódtak a szülei. A nógrádi gyereket pénteken látták utoljára, szombatra előkerült, de olyan sokkos állapotban van, hogy nem beszél. A rejtélyes ügy részleteiért kattintson ide.