Szigetvár

Mintha Velence lenne, víz alá került Szigetvár a hatalmas esőzés után – képek

Elárasztották a közösségi oldalakat a Szigetvárról készült szombati képek. Jól mutatják, mi történt a városban a kiadós esőzés után.
Hatalmas esőzés volt Szigetváron. Az utcák, udvarok, parkolók pillanatok alatt víz alá kerültek, az egyik áruház előtt egy hatalmas tó alakult ki - írta meg a Bama.hu

Esőzés utáni csend: elárasztotta a víz Szigetvárt
Esőzés utáni csend: elárasztotta a víz Szigetvárt
Fotó: Mecseki Attila/Meteo Mecsek fórum - Facebook/Bama.hu

40-60 mm eső esett Szigetváron, amely villámárvizet okozott.

A sok vizet a csatornarendszer nem tudta elvezetni, emiatt most több utca és kereszteződés járhatatlan. A helyiek fotókat készítettek, és megosztották a különöző Facebook-csoportokban és oldalakon. 

Ezeken jól látszik, mekkora a baj. 

A magyar város most úgy néz ki, mintha az igazi Velence lenne, csak az autók nem ott állnak, ahol Olaszországban, szóval nem a szárazföldön, hanem a vízben. 

Több utcát is elöntött a víz Szigetváron a hatalmas esőzés után 2025. augusztus 30-án
Fotó: zentgyörgyvári Ildikó/Meteo Mecsek Facebook/Bama.hu

Pécset is utolérte az esőzés

Máshol is akadtak gondok Baranya vármegyében. Pécs környékéről is apokaliptikus állapotokról számoltak be az időjárás miatt. 

 

