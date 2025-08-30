Mintha Velence lenne, víz alá került Szigetvár a hatalmas esőzés után – képek

Hatalmas esőzés volt Szigetváron. Az utcák, udvarok, parkolók pillanatok alatt víz alá kerültek, az egyik áruház előtt egy hatalmas tó alakult ki - írta meg a Bama.hu.

Esőzés utáni csend: elárasztotta a víz Szigetvárt

Fotó: Mecseki Attila/Meteo Mecsek fórum - Facebook/Bama.hu

40-60 mm eső esett Szigetváron, amely villámárvizet okozott.

A sok vizet a csatornarendszer nem tudta elvezetni, emiatt most több utca és kereszteződés járhatatlan. A helyiek fotókat készítettek, és megosztották a különöző Facebook-csoportokban és oldalakon.

Ezeken jól látszik, mekkora a baj.

A magyar város most úgy néz ki, mintha az igazi Velence lenne, csak az autók nem ott állnak, ahol Olaszországban, szóval nem a szárazföldön, hanem a vízben.

Több utcát is elöntött a víz Szigetváron a hatalmas esőzés után 2025. augusztus 30-án

Fotó: zentgyörgyvári Ildikó/Meteo Mecsek Facebook/Bama.hu

Pécset is utolérte az esőzés

Máshol is akadtak gondok Baranya vármegyében. Pécs környékéről is apokaliptikus állapotokról számoltak be az időjárás miatt.