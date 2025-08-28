Fegyveres rablás miatt indult eljárás egy férfi ellen a Nyíregyházi Járásbíróságon. 2025. augusztus 28-án a bíróság elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét négy hónapra, miután egy fegyverutánzattal próbált rávenni egy prostituáltat, hogy adja vissza neki a szolgáltatásáért kifizetett pénzt.

Az elégedetlen férfi fegyverrel követelte vissza a pénzt a konzumlánytól (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Hatlaczki Balázs/BOON

Fegyverrel kérte a visszatérítést az elégedetlen kuncsaft

A férfi 2025. augusztus 25-én, az esti órákban felhívott egy nőt a Szabolcs vármegyei lakására, hogy szexuális szolgáltatást vegyen igénybe tőle. Az együttlét után azonban visszakövetelte a szolgáltatásért előre kifizetett pénzt, amit a nő megtagadott. Ekkor a gyanúsított elővett egy hamis, ám valódi fegyverrel könnyen összetéveszthető utánzatot, és megfenyegette a nőt, hogy lábon lövi, ha nem adja vissza a pénzt. A sértett félelmében visszaadta a 40 ezer forintot, majd elmenekült.

A gyanúsított korábban ittas vezetés miatt már büntetett előéletű volt. A bíróság négy hónapnyi lakhelyelhagyási tilalom mellett döntött, mivel félő volt, hogy az elkövető megpróbálhatja befolyásolni az eljárásban résztvevő személyeket.

