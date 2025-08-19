Hírlevél

Harmincegy éves férfi próbálta alázni a rendőröket

Harmincegy éves férfi próbálta alázni a rendőröket

Mintha háborúra készült volna egy magyar férfi, annyi lőfegyvert találtak nála. A fegyverkészletet lefoglalták a rendőrök, és vádat emeltek az egykori vadász ellen.
Nem mindennapi fogással dicsekedhetnek a kaposvári rendőrök – adta hírül a Somogy vármegyei hírportál, a Sonline.hu. Még ők is meglepődtek a fegyverkészlet láttán. A nyugdíjba vonuló idős vadász „elfelejtette“ leadni az összes fegyvert, ami a tulajdonában volt.

fegyverkészlet
Az illegálisan tartott fegyverkészletet a rendőrség lefoglalta
Fotó: Magyarország Ügyészsége/Sonline.hu

A férfi 2019-ig rendelkezett érvényes fegyvertartási engedéllyel. A házkutatás során több illegálisan tartott fegyverre bukkantak nála:  

egy 4,5x15R kaliberű gyári szám nélküli egylövetű lőfegyverre, egy 12/70 kaliberű IZS-18-EM típusú szovjet gyártmányú sörétes lőfegyverre, valamint egy Walther P38 típusú 9 mm Luger kaliberű maroklőfegyver fődarabjaira

– számolt be róla a somogyi hírportál.

A Walther maroklőfegyver alkatrészei hiányosak voltak, ezért a pisztoly nem volt alkalmas a lövés leadására, de a többivel még lehetett volna lőni.  A fegyverek mellett lőszereket is őrzött a korábbi vadász. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő idős férfivel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Illegális fegyverkészletet foglaltak le három férfitől is

Az Origo is beszámolt róla, hogy a nógrádi rendőrök lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, orvvadászat és lopás miatt nyomoznak egy 57 és egy 48 éves Szurdokpüspökiben élő, illetvet lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt egy 31 éves Jobbágyiban élő férfivel szemben. A három férfi április 5-ét megelőzően többfajta éles és hatástalanítottként árusított fegyvert, fegyveralkatrészt és lőszereket, illetve számszeríjat szerezett be és tartott magánál. A részleteket ide kattintva olvashatja el!

 

