Harmincegy éves férfi próbálta alázni a rendőröket

Nem mindennapi fogással dicsekedhetnek a kaposvári rendőrök – adta hírül a Somogy vármegyei hírportál, a Sonline.hu. Még ők is meglepődtek a fegyverkészlet láttán. A nyugdíjba vonuló idős vadász „elfelejtette“ leadni az összes fegyvert, ami a tulajdonában volt.

Az illegálisan tartott fegyverkészletet a rendőrség lefoglalta

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Sonline.hu

A férfi 2019-ig rendelkezett érvényes fegyvertartási engedéllyel. A házkutatás során több illegálisan tartott fegyverre bukkantak nála:

egy 4,5x15R kaliberű gyári szám nélküli egylövetű lőfegyverre, egy 12/70 kaliberű IZS-18-EM típusú szovjet gyártmányú sörétes lőfegyverre, valamint egy Walther P38 típusú 9 mm Luger kaliberű maroklőfegyver fődarabjaira

– számolt be róla a somogyi hírportál.

A Walther maroklőfegyver alkatrészei hiányosak voltak, ezért a pisztoly nem volt alkalmas a lövés leadására, de a többivel még lehetett volna lőni. A fegyverek mellett lőszereket is őrzött a korábbi vadász. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő idős férfivel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

