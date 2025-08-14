Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Nógrádmegyer

Fekete BMW tűnt fel a cigánysoron, ami ezután történt, arra senki sem számított

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különös baleset történt Nógrádmegyer egy olyan részén, ahol főként hátrányos helyzetű családok élnek. Egy elsötétített ablakú, fekete BMW hajtott be a Dankó utcába, ahol nem sokkal később árokba zuhant és az oldalára borult. A sofőrt a tűzoltóknak kellett kimenteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NógrádmegyerbmwNógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságDankó utcacigánysorbalesetfeketesofőrtűzoltók

Különös balesetről tudósított csütörtökön a Nool.hu: délután egy elsötétített ablakú fekete BMW hajtott be Nógrádmegyeren a Dankó utcába, ahol főként szegény, hátrányos helyzetű családok laknak. Az autó nem sokkal később tisztázatlan körülmények között árokba hajtott és az oldalára borult.

Fekete BMW hajtott be a nógrádmegyeri Dankó utcába, ahol aztán árokba zuhant és az oldalára borult az autó. A sofőrt a tűzoltóknak kellett kiemelni.
Fekete BMW hajtott be a nógrádmegyeri Dankó utcába, ahol aztán árokba zuhant és az oldalára borult az autó. A sofőrt a tűzoltóknak kellett kiemelni.
Fotó: Nool.hu

Tűzoltók emelték ki a sofőrt a fekete BMW-ből

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője úgy tájékoztatott, hogy a sofőr nem tudta saját erejéből elhagyni a felborult autót, így a salgótarjáni tűzoltók emelték ki a roncsból, majd átadták a mentőszolgálatnak. A tűzoltók végül a kerekére állították, majd áramtalanították a járművet.

A Nool.hu-n még több képet láthat a különös balesetről.

Vasárnap egy jogosítvány nélkül vezető sofőr borult fel autójával a 4911-es úton, Nagykállónál. A sofőrre várhatóan kemény büntetést szabnak ki. A részletekről az Origo.hu cikkében olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!