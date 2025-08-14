Fekete BMW tűnt fel a cigánysoron, ami ezután történt, arra senki sem számított

Különös balesetről tudósított csütörtökön a Nool.hu: délután egy elsötétített ablakú fekete BMW hajtott be Nógrádmegyeren a Dankó utcába, ahol főként szegény, hátrányos helyzetű családok laknak. Az autó nem sokkal később tisztázatlan körülmények között árokba hajtott és az oldalára borult.

Fotó: Nool.hu

Tűzoltók emelték ki a sofőrt a fekete BMW-ből

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője úgy tájékoztatott, hogy a sofőr nem tudta saját erejéből elhagyni a felborult autót, így a salgótarjáni tűzoltók emelték ki a roncsból, majd átadták a mentőszolgálatnak. A tűzoltók végül a kerekére állították, majd áramtalanították a járművet.

