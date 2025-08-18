Fekete BMW robbantotta be a sorompót

Hétfő délután, három óra körül baleset történt Kápolnán, a vasúti átjárónál. Szemtanúk szerint a fénysorompó már pirosan villogott, az autósok megálltak, ám egy mögöttük érkező fekete BMW vezetője nem tudott időben lefékezni. Hogy elkerülje az ütközést, elrántotta a kormányt közben kidöntött egy közlekedési táblát és megrongálta a sorompót is - írja a Heol.hu.

A fekete BMW a vasúti átjáró sorompóját is megrongálta

Fotó: Huszár Márk

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Lázár Levente megerősítette: a balesetben egy autó és egy tábla szenvedett anyagi kárt, ugyanakkor a Heol.hu fotósának felvételei alapján a sorompó is komoly kárt szenvedett. A rendőrök jelenleg is a helyszínen dolgoznak.

