Megöltek egy kétgyerekes dunaújvárosi családanyát

Elmúlt már éjfél, amikor egy izgatott, középkorú férfi megjelent a Dunújvárosi Rendőrkapitányságon 1976. február 15-én. Az ügyeletes fogadta. A férfi közölte, hogy nagy baj történt: pár órával korábban még a feleségével együtt tévézett, de aztán elaludt és arra ébredt, hogy az asszonynak se híre se hamva. Mindenhol kereste, végül a kertes házuk udvarán talált rá, felakasztotta magát a kijárati ajtó melletti lugasnál lévő oszlopra.

Felakasztotta a kétgyerekes dunaújvárosi családanya holttestét a gyilkosa

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Fél órával később már a Hársfa utca 24. szám alatt álló ház kertjében dolgoztak a bűnügyi technikusok. Úgy tűnt, a férfi igazat mondott, és a felesége valóban öngyilkos lett, de még nem zárhatták ki, hogy gyilkosság áldozatává vált.

Az elhalt testén levő külsérelmi nyomok is arra engedtek következtetni, hogy e rendkívüli halálesetet igen nagy alapossággal és körültekintéssel, illetve szakszerűséggel szükséges vizsgálni”

– emlékezett vissza a Magyar Rendőr 1976. április 29-i számában megjelent cikkében az ügyön dolgozó alezredes.

Nem volt minden rendben

Amíg a helyszínelők minden nyomot rögzítettek, a nyomozók sorra kérdezték ki a családtagokat. Az öngyilkosságot bejelentő férfi, a családapa meglehetősen szokatlanul viselkedett. Egyáltalán nem rendítette meg a felesége halála. A 17 éves fiuk is közömbösen beszélt a nyomozókkal, ami megdöbbentette a rendőröket. Arról nem ír a nyomozó, hogy a 8 éves kisfiú hogy reagált, de valószínű, hogy semmiről sem tudott és nem is látott semmit. Pár óra múlva már sejtették a Hársfa utcai házban dolgozó helyszíni szemle tagjai, hogy a látszat csal, és nem egy öngyilkossági ügyet kell lepapírozniuk.

Ugyanakkor ezt csak azután jelenthették ki, hogy az igazságügyi orvosszakértő felboncolta a holttestet.

Amíg a szakértői véleményre vártak, a nyomozók igyekeztek minél többet megtudni arról, hogyan élt a házaspár. Nem volt minden rendben férj és feleség között. Állandóan veszekedtek, amit a nő egy idő után megelégelt. 1975 októberében bejelentette, hogy el akar válni, sőt, azt is közölte a férjével, hogy a válás kimondása után újra férjhez megy, már jelöltje is volt. A férfi beleegyezett, ami után a vagyonukat is kettéosztották. A nő kapott 60 ezer forintot, és elköltözött otthonról egy albérletbe. Pár hónappal később - nem tudni miért, talán elfogyott a pénze - , visszaköltözött. Újra megpróbáltak házaspárként élni, de úgy tűnt, a kapcsolatuk végleg megromlott. Hangosan és sokat veszekedtek, ráadásul a rejtélyes harmadik sem tűnt el, végig a nő szeretője maradt. A kétgyerekes családanya egy napon ismét azzal állt a férje elé, hogy mégis jobb lenne, ha külön folytatnák az életüket.