Felborult autójával: döbbenetes dolgok derültek ki a sofőrről a helyszínelés során

Újabb baleset híre érkezett az M3-as autópálya vonaláról, ezúttal Nagykálló térségéből, ugyanis a vasárnap kora délutáni órákban egy felelőtlen sofőr felborult autójával az ottani felüljárón, ahol nagy valószínűséggel szabályszegést követett el, emiatt szenvedett balesetet – adta hírül a szon.hu.

Felborult autójával a felelőtlen sofőr: az igazoltatás közben megdöbbentő dolgok derültek ki róla

Fotó: Bordás Béla/SZON

Felborult autójával a felelőtlen sofőr: félpályás útzár a nagykállói felüljárón

A személyautó a 4911-es út 9-es és 10-es kilométere közötti szakaszán állt fejre, Nagykállónál, mentésére a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályás útzárra kell készüljenek az arra közlekedők, ami még inkább nehezebbé teszi az átjutást, hogy a felüljáró jelenleg is munkavégzési terület.

Valószínűleg épp emiatt szenvedett balesetet a felelőtlen sofőr, aki a 40-es tábla ellenére nagyobb sebességgel próbált meg áthaladni a szóban forgó területen, majd elvesztette uralmát a gépjármű felett, megpördült, végül az autó teljesen felborult.

A felüljárón haladó autós eddig ismeretlen okból elvesztette az uralmát a gépjármű felett, megsodródott, megpördült és autójával a feje tetejére állt

– mondta a portálnak a baleset helyszínén tartózkodó baleseti tudósító, aki azt az információt is megosztotta, hogy a felelőtlen sofőr bár nem szenvedett komolyabb sérülést, mentőt sem riasztottak hozzá, de a helyszínelés során megdöbbentő dolgok derültek ki róla.

Az autóval felborult férfi ugyanis nem rendelkezett vezetői engedéllyel, sőt, eltiltás hatálya alatt állt, így jelenleg a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon van, mivel a rendőrök előállították a szabályszegés és jogosítvány nélküli vezetés miatt.

Ma már két baleset is volt az M3-ason, ami miatt hatalmas torlódások alakultak ki, a legutóbb mindkét irányba, ugyanis egy terelésben történt az ütközés.