Öten sérültek meg abban a balesetben, amelyben egy mentőautó felborult szombat este a 19. kerületben - írta meg a Bors az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása alapján.

Felborult egy mentőautó Budapesten 2025 augusztus 23-án késő este

Fotó: origo

Egy beteget vittek a mentősök kórházba megkülönböztető jelzéssel, amikor a megtörtént a baj.

Az ápolt mellett a vele utazó rokona, a mentőápoló és a mentősofőr megsérült, és még az a sofőr is, akivel a mentősök karamboloztak.

Vizsgálják, ki hibázott.

Júliusban is felborult egy mentőautó

