Az M7-es is elesett, sátrazni lehetne, akkora a dugó

Durva baleset történt Budapesten szombat este. Egy mentőautó felborult, amikor összeütközött egy autóval.
Öten sérültek meg abban a balesetben, amelyben egy mentőautó felborult szombat este a 19. kerületben - írta meg a Bors az Országos Mentőszolgálat vasárnapi tájékoztatása alapján. 

Felborult egy mentőautó Budapesten 2025 augusztus 23-án késő este
Fotó: origo

Egy beteget vittek a mentősök kórházba megkülönböztető jelzéssel, amikor a megtörtént a baj. 

Az ápolt mellett a vele utazó rokona, a mentőápoló és a mentősofőr megsérült, és még az a sofőr is, akivel a mentősök karamboloztak. 

Vizsgálják, ki hibázott.

Júliusban is felborult egy mentőautó

Segíteni indultak, végül rajtuk kellett segíteni. Július 6-án délután egy mentő szenvedett súlyos balesetet, miközben egy beteghez sietett a helyszínre. Az ütközés olyan erejú volt, hogy a mentőautó felborult, akkor is többen megsérültek. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson ide!

 

