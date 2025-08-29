Levágta az asszony ujját, hogy leemelhesse a pénzt az újpesti feleséggyilkos

2024. december 16-án este, egy 4. kerületi lakásban holtan találtak egy 52 éves nőre. A lánya hívta a rendőröket, mert napok óta nem tudta elérni az édesanyját és a lakásába sem tudott bejutni. Végül a bejárati ajtót a tűzoltók nyitották ki egy feszítővágóval. Ekkor derült ki, hogy az asszony gyilkosság áldozata, nemsokára pedig az is, hogy egy feleséggyilkossal állnak szemben a budapesti nyomozók.

Pozsonyban bujkált az újpesti feleséggyilkos (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Az már a tetthelyen is egyértelművé vált, hogy gyilkosa több késszúrással és vágással végzett az asszonnyal. Az viszont csak a boncasztalon, hogy egy nappal azelőtt ölte meg, hogy megtalálták.

A férfi az asszony egyik hüvelykujját is levágta.

Mint kiderült, azért csonkította meg, hogy az ujj lenyomatával beléphessen a netbankjába és onnan több százezer forintot utaljon át saját magának.

A szomszédok decemberben adtak interjút a TV2 Tényeknek. Elmondták, hogy a gyilkosság előtt a házaspár lakásából veszekedés hangjai szűrődtek ki. Állítólag azon vesztek össze, hogy a férfi regisztrált egy szextárskeresőre, mert nem a feleségével akart lefeküdni.

Az akkor 44 éves férfi éktelen dühében kést rántott és halálra szurkálta a nejét.

Majdnem megúszta az újpesti feleséggyilkos

A férfi megszökött, ami után több elfogatóparancsot is kiadtak ellene. Nem csak itthon, Európában és az egész világon is keresték, megismerték az arcát és a nevét. Végül a szlovák rendőrök hívták fel magyar kollégáikat azzal, hogy náluk bujkál. A férfit július 20-án Pozsonyban elfogták, augusztus 27-én pedig átadták a budapesti rendőröknek.

Majdnem sikerült megúsznia. Olyan jól elváltoztatta a külsejét, hogy még a magyar nyomozók is alig ismerték fel a körözési fotójára nem hasonlító újpesti feleséggyilkost, aki leborotválta a haját és szakállat növesztett.

Emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Végül mindent beismert. A bíróság pénteken dönt arról, hogy rácsök mögött marad-e a tárgyalásáig.