Családi tragédia: felgyújtotta a feleségét, majd önmagával is végezni akart

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

1 órája
Tivadaron vasárnap éjjel családi tragédia történt, amely az egész települést megrázta. Egy férfi életveszélybe sodorta feleségét, amikor felgyújtotta, majd önmagát is megsebesítette.
öngyilkosságházrendőrfeleségtragédia

Vasárnap késő este súlyos családi tragédia rázta meg a Tisza-parti Tivadart. Egy férfi előbb rátámadt a feleségére, felgyújtotta, majd önmaga ellen fordult - írja a szon.hu

A férfi felgyújtotta a feleségét, majd magával is végezni akart
A férfi felgyújtotta a feleségét, majd magával is végezni akart
Fotó: MW-archív

A település nyugalmát este tíz óra után szirénák törték meg: rendőrök, tűzoltók és mentők vonultak a Petőfi és Szabadság utca sarkán lévő házhoz. A lángokat még a tűzoltók érkezése előtt az egyik szomszéd kezdte oltani, ezzel megakadályozva, hogy a tűz továbbterjedjen.

Felgyújtotta a feleségét, majd öngyilkosságot kísérelt meg

A mentők két embert: egy férfit és egy nőt égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: emberölés kísérlete miatt indult eljárás, ám a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Az Országos Mentőszolgálattól a sérültek állapotával kapcsolatban várjuk a további információkat.

