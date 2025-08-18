Családi tragédia: felgyújtotta a feleségét, majd önmagával is végezni akart

Vasárnap késő este súlyos családi tragédia rázta meg a Tisza-parti Tivadart. Egy férfi előbb rátámadt a feleségére, felgyújtotta, majd önmaga ellen fordult - írja a szon.hu

A férfi felgyújtotta a feleségét, majd magával is végezni akart

Fotó: MW-archív

A település nyugalmát este tíz óra után szirénák törték meg: rendőrök, tűzoltók és mentők vonultak a Petőfi és Szabadság utca sarkán lévő házhoz. A lángokat még a tűzoltók érkezése előtt az egyik szomszéd kezdte oltani, ezzel megakadályozva, hogy a tűz továbbterjedjen.

Felgyújtotta a feleségét, majd öngyilkosságot kísérelt meg

A mentők két embert: egy férfit és egy nőt égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: emberölés kísérlete miatt indult eljárás, ám a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Az Országos Mentőszolgálattól a sérültek állapotával kapcsolatban várjuk a további információkat.

