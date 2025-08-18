Kiderült, miért gyújtotta fel feleségét a szabolcsi férfi

Iszonyú bűncselekmény történt vasárnap éjszaka a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tivadaron: egy férfi felgyújtotta a feleségét és maga is meggyulladt. Azt még nem lehet tudni, hogy baleset történt a gyilkossági kísérlet során, vagy a szörnyű bűncselekmény miatt véget akart vetni az életének - írja a Szon.hu.

A tivadari ház, amelyben a szabolcsi férfi felgyújtotta feleségét.

Fotó: Bozsó Katalin

Felgyújtotta feleségét, mert megromlott a viszonyuk

A helyszínen készült képek alapján a házaspár rendezett körülmények között élt: a ház takaros, a kert pedig gondozott volt. A szomszédok azonban arról számoltak be, régóta megromlott a férfi és a nő kapcsolata, nem volt lehetőségük, hogy külön költözzenek és a feszültség egyre nőtt közöttük.

– Nem láttam a tüzet, csak már amikor kihozták és ellátták őket a mentők. Nagyon rossz állapotban voltak, mindketten csúnyán megégtek...

– idézte fel a közelükben élő nő, akit megráztak a látottak. A szemtanú hozzátette: tudomása szerint Debrecenben kezelik a házaspárt, mindketten mélyaltatásban vannak.

A hatvanas éveiben járó pár női tagjáról, Tündéről azt mesélte az egyik szomszéd a Szon.hu riporterének, mindig is kedves hölgy volt, neki is segített, amiben tudott. A férfit hirtelen haragúként írta le, ám soha egy hangos szót nem hallottak közöttük és senki sem gondolta a férfiról, hogy képes lehet ilyesmire.

A szomszédok elmondták: a házaspárnak két gyereke van, mindketten családosak és nemrég jártak a szülőknél. A Szon.hu oldalán képgaléria található a helyszínről és további részleteket is elárultak a házaspár életéről.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.