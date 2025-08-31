Hírlevél

súlyos autóbaleset

Kegyetlen frontális ütközés, két mentőhelikoptert kellett riasztani – fotók

Súlyos baleset történt Devecsernél. Két autó frontális ütközött, két ember életveszélyes állapotba került.
Két autó frontálisan ütközött Devecser és Nemeshany között – a súlyos baleset körülményeit a Veszprém vármegyei hírportál, a Veol.hu osztotta meg, helyszínen a katasztrófavédelem. Olyan erejű volt a csattanás, hogy egyik autó az árokba borult, öten sérültek meg.

frontális
Frontális baleset nyomai Devecsernél Fotó: Ajkamentők/Facebook/Veol.hu

Két utas sérülése annyira súlyos volt, hogy őket mentőhelikopterekkel kellett a sürgősségi osztályra szállítani. A másik három sérültért mentőautók érkezek. Az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók végezték a műszaki mentési munkálatokat. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszínelnek. További információkat a balesettel kapcsolatban ide kattintva találhat!

