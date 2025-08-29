Hírlevél

Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

baleset

Frontális baleset: akkora volt a csattanás, hogy kiszakadtak az autók kerekei

Egy autó áttért a szemközti sávba Eger határában és összeütközött egy másikkal. A frontális karambolban két ember sérült meg.
balesetfrontális ütközésautóroncskórház

Brutális balesetről számolt be a Heol.hu pénteken. A 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében frontális karambol történt augusztus 29-én délelőtt.

Frontális karambol: két ember sérült meg
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Csak roncsok maradtak a frontális karambol helyszínén

Egy Egerbakta felől érkező fehér Opel sofőrje áttért a másik sávba és frontálisan összeütközött a szabályosan haladó Skodával.

Két embert kellett kórházba vinni a helyszínről, 

ahol kiszakadt kerekek és autóroncsok maradtak a brutális baleset után. 

A Voláninform bejegyzése szerint az érintett szakaszt lezárták, ami miatt az 1347-es vonalon Egerből 10 órakor Salgótarjánba indult, és a 3479-es vonalon Istenmezeje 8:15-kor Egerbe indult VOLÁN busz késni fog. 

 

