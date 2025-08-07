Kétszáz ember rekedt a vonaton: újabb gázolás történt

Újabb tragikus vonatbaleset miatt áll a közlekedés a győri vonalon, ugyanis gázolás történt, egy embert ütött el a szerelvény. Sokan a vonaton rekedtek, nagy a káosz a helyszínen – írja a kisalfold.hu.

Újabb gázolás történt: a győri fővonalon rekedt legalább kétszáz utas

Fotó: Shutterstock/ kukurund

Gázolás: embert ütött el a vonat

Egy embert gázolt el a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében a mai napon, a gázolás miatt a járat nem tud továbbhaladni. A szerelvényen több mint kétszáz utas tartózkodott, nekik a tűzoltók segítenek abban, hogy tovább tudják folytatni útjukat a mentesítő járatok segítségével.

A Mávinform információi alapján a helyszínelés ideje alatt az érintett szakaszon, azaz Biatorbágy és Herceghalom között, csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Az utasok türelmét és megértését kérik, mivel így a délutáni órákban hosszabb menetidőre, esetleg kimaradó, más útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Az elgázolt ember állapotáról egyelőre nem érkezett információ.

Az utóbbi időben egyre több sokkoló vonatbaleset, gázolás történik, augusztus elsején Sárbogár-Bátaszék vasútvonalon egy nőt gázolt el a szerelvény, akiről úgy tudni, hogy belehalt a sérüléseibe.