Gyalogost gázolt a vonat a Camping utcai átjáróban

A Veszprémből induló sebesvonat az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban halad át nap mint nap. Ma reggel tragédia történt, gázolt a vonat – írta meg a Feol.hu.

Gázolt a vonat Agárdon

Fotó: MW/Archív

Egy gyalogos a vonat elé lépett. Azt nem tudni, hogy véletlenül vagy szándékosan, mindenesetre nem élte túl a balesetet.

A MÁV tájékoztatása szerint a helyszínelés miatt a vonatok a Gárdony és Székesfehérvár között egy vágányon közlekednek, késésre kell számítani, valamint arra, hogy több vonat el sem indul. A menetrenden is változtattak a gázolás után, hogy mit, azt megtudhatja innen.

Megint halálra gázolt egy embert egy vonat

Július 1-én Győr és Öttevény között halt meg egy ember amiatt, mert halálra gázolta egy tehervonat. A tragédia után órákra leállt a vasúti közlekedés az érintett szakaszon.