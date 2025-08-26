Gázolt az Intercity Székesfehérvárnál

A Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra tartó Tópart InterCity (IC 843) Székesfehérvár után gázolt el egy embert. A Feol.hu információi szerint az illető öngyilkos akart lenni, ezért lépett a sínekre.

Gázolt a vonat Székesfehérvárnál

A gázolás helyszínén órkáig dolgoznak a rendőrök, ezért az utasoknak érdemes utánézni, merre mennek és mivel. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatgázolás több járat menetrendjét is módosítja. A Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között közlekednek. A G43-as vonatok pedig kizárólag Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között járnak.

A Z30-as vonatok Gárdonytól a Déli pályaudvarig közlekednek, a távolsági szerelvények pedig Székesfehérvár és Kápolnásnyék között minden állomáson megállnak"

- olvasható a vármegyei hírportálon.

Utasok várakoznak a pótlóbuszokra

A dél-balatoni vonal InterCity-járatai a megszokottnál rugalmasabban, helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők. Két járat teljes útvonalon jár. A 17:10-kor a Déli pályaudvarról induló Z30-as (4546), valamint a 17:48-kor Székesfehérvárról induló Z30-as (4543) menetrendjében nincs változás.

