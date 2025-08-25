Gírosszal érkezett a késpárbajra, éhesen távozott

Szokatlan eset borzolta a kedélyeket Miskolcon augusztus 21-én hajnalban. A Kazinczy Ferenc utcában egy 29 éves helyi férfi késsel fenyegetett meg egy fiatalembert, és arra kényszerítette, hogy adja át frissen vásárolt gíroszát. A sértett félelmében engedelmeskedett, így a támadó az étellel távozott - írja a Boon.hu.

A férfi erőszakkal szerezte meg áldozata gíroszát a belvárosban

Fotó: MW

Gíroszát is elvették: így zajlott a hajnalban történt rablás

A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították és elfogták a férfit. A Miskolci Rendőrkapitányság rablás gyanúja miatt őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását.

