Egy rejtélyes idegen tudott arról, mire készül a gönyűi késelő gyerek

Sokkolta az országot a gönyűi késelés, amely augusztus 3-án, vasárnap éjjel történt egy rendezett, csendes utcában. A 13 éves Sz. Kristóf, a 112-es segélyhívón maga jelentette be, hogy „megölte" az édesanyját és megsebesítette a nagymamáját – írja a Borsonline.hu.

A gönyűi késelés után a fiú maga hívta fel a segélyhívót

Fotó: kisalfold.hu

A rendőröket és mentősöket is sokkolta a látvány. A gyerek anyja, Sz. Veronika és nagymamája súlyos szúrt sebekkel feküdt a házban.

Információk szerint mindkettejüket 6-7 alkalommal szúrta meg a gyerek, elsősorban a nyakukon.

A gyerek anyját életveszélyes állapotban, nagymamáját pedig súlyos sérülésekkel vitték be a kórházba. Az állapotuk azóta stabilizálódott.

Gönyűi késelés: előre kitervelte a támadást a kiskamasz

A helyiek értetlenül állnak az eset előtt. Nyugodt, kiegyensúlyozott családnak látták őket, akik még csak nem is veszekedtek. Mint kiderült, Kristóf zárkózottabbá vált az utóbbi időben, de ezt sokan a kamaszkor természetes velejárójának tekintették.

Úgy tudni, a támadás nem hirtelen döntés volt: a fiú korábban egy ismeretlen embernek chaten panaszkodott iskolai és otthoni problémáira, és még meg is említette, hogy végezni akar a szüleivel. A környéken most mindenki azt találgatja, ki lehetett ez a titokzatos idegen. Valóban tudott a gyerek tervéről, esetleg még bátorította is Kristófot? Ha tudott, de nem értett vele egyet, miért nem szólt a rendőröknek? Reméljük, hamarosan választ kaphatunk minden kérdésre.