Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
zebra

Kevésen múlt a tragédia: négysávos úton szaladt ki egy kisgyerek a kocsik elé

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok esetben hibáznak a gyalogosan közlekedők is, hiszen egyre figyelmetlenebbek az átkelés során. Sajnos ez egyes szülőkre is igaz, akik hiába vannak a gyerekkel, mégsem figyelnek jobban arra, hogy baj lehet. Most egy négy év körüli gyerek szaladt ki a forgalmas útra, csak a szerencsén múlott, hogy nem lett belőle tragédia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zebraédesanyakisgyerekszerencsetragédia

A minap egy négyéves gyerek futott ki hirtelen a zebrára egy városi útszakaszon, a piros jelzés ellenére. Szerencsére a közelben haladó autó vezetője villámgyorsan reagált és elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülni a gyalogosgázolást. A gyermek édesanyja eközben mobiltelefonját nyomkodta, ezért nem vette észre a veszélyes helyzetet – számolt be az esetről a kemma.hu.

gyerek, gyalogos-átkelőhely, figyelmetlenség, gyalogos, zebra, KRESZ
Egyre figyelmetlenebbek a gyalogosok, a KRESZ-t is szigoríthatják emiatt. Most majdnem egy gyerek életébe került a szülő figyelmetlensége
Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Gyerek futott ki a négysávos útra, majdnem tragédia lett belőle

Egy forgalmas útszakaszon zajlott le a drámai jelenet, amikor egy kisgyermek minden figyelmeztetés nélkül kirohant a zebrára a piros jelzés ellenére. A közelben érkező autós az utolsó pillanatban észlelte a mozgást, és félrerántotta a kormányt, így épphogy sikerült elkerülni a gyalogosgázolást. A szemtanúk beszámolói szerint a sofőr megrémülve, de megkönnyebbülve állt meg pár méterrel arrébb. 

A gyermek édesanyja eközben a mobiltelefonjába mélyedve sétált, így nem vette észre időben, hogy fia kiszaladt az úttestre. A környékbeliek közül többen felháborodottan reagáltak a történtekre, és volt, aki hangosan figyelmeztette a nőt, hogy mennyire veszélyes pillanatokon múlt a gyermek élete. A rendőrség ugyan nem indított hivatalos eljárást, de a szakemberek szerint a hasonló helyzetek minden alkalommal intő példaként szolgálnak.

Az eset egy ismert tiktoker férjével történt meg, aki egy videóban számolt be a történtekről, és látszott, hogy nagyon megviselte az eset, hiszen majdnem egy gyereket gázolt el. Kiss Patrik kiemelte, hogy ha épp jön ott egy másik autós, akkor elkerülhetetlen lett volna a tragédia, viszont így szerencséjük volt, hogy el tudta rántani a kormányt és nem sérült meg senki. 

A férfi kéri a szülőket, hogy ebből az esetből tanulva vigyázzanak a gyermekeikre, gyalogos-átkelőhelynél mindig fogják a kezüket, mert nem lehet tudni, hogy mikor lépnek le a kocsi elé. 

Ráadásul nem egy hasonló eset történt az országban emiatt, amit most többen is felidéztek a jelenlegi eset kapcsán. A férfi beszámolóját a linkre kattintva lehet megnézni.

Sajnos nem is olyan rég, júniusban történt a borzasztó eset, amikor egy kétéves gyereket gázoltak halálra a kalocsai piactér közelében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!