Kevésen múlt a tragédia: négysávos úton szaladt ki egy kisgyerek a kocsik elé

A minap egy négyéves gyerek futott ki hirtelen a zebrára egy városi útszakaszon, a piros jelzés ellenére. Szerencsére a közelben haladó autó vezetője villámgyorsan reagált és elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülni a gyalogosgázolást. A gyermek édesanyja eközben mobiltelefonját nyomkodta, ezért nem vette észre a veszélyes helyzetet – számolt be az esetről a kemma.hu.

Egyre figyelmetlenebbek a gyalogosok, a KRESZ-t is szigoríthatják emiatt. Most majdnem egy gyerek életébe került a szülő figyelmetlensége

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Gyerek futott ki a négysávos útra, majdnem tragédia lett belőle

Egy forgalmas útszakaszon zajlott le a drámai jelenet, amikor egy kisgyermek minden figyelmeztetés nélkül kirohant a zebrára a piros jelzés ellenére. A közelben érkező autós az utolsó pillanatban észlelte a mozgást, és félrerántotta a kormányt, így épphogy sikerült elkerülni a gyalogosgázolást. A szemtanúk beszámolói szerint a sofőr megrémülve, de megkönnyebbülve állt meg pár méterrel arrébb.

A gyermek édesanyja eközben a mobiltelefonjába mélyedve sétált, így nem vette észre időben, hogy fia kiszaladt az úttestre. A környékbeliek közül többen felháborodottan reagáltak a történtekre, és volt, aki hangosan figyelmeztette a nőt, hogy mennyire veszélyes pillanatokon múlt a gyermek élete. A rendőrség ugyan nem indított hivatalos eljárást, de a szakemberek szerint a hasonló helyzetek minden alkalommal intő példaként szolgálnak.

Az eset egy ismert tiktoker férjével történt meg, aki egy videóban számolt be a történtekről, és látszott, hogy nagyon megviselte az eset, hiszen majdnem egy gyereket gázolt el. Kiss Patrik kiemelte, hogy ha épp jön ott egy másik autós, akkor elkerülhetetlen lett volna a tragédia, viszont így szerencséjük volt, hogy el tudta rántani a kormányt és nem sérült meg senki.

A férfi kéri a szülőket, hogy ebből az esetből tanulva vigyázzanak a gyermekeikre, gyalogos-átkelőhelynél mindig fogják a kezüket, mert nem lehet tudni, hogy mikor lépnek le a kocsi elé.

Ráadásul nem egy hasonló eset történt az országban emiatt, amit most többen is felidéztek a jelenlegi eset kapcsán. A férfi beszámolóját a linkre kattintva lehet megnézni.

Sajnos nem is olyan rég, júniusban történt a borzasztó eset, amikor egy kétéves gyereket gázoltak halálra a kalocsai piactér közelében.