Gyerekek is megsérültek a súlyos balesetben, egy autó a feje tetejére állt

Többen is megsérültek a ma délután történt ütközésben, Hajdúhadházán, ahol egy autó teljesen a feje tetejére borult. A balesteben gyerekek is megsérültek – írja a haon.hu.

Fotó: HAON

A baleset Hajdúhadháza belterületén, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél történt. Az érintett járművekben összesen heten utaztak, többen is megsérültek az ütközés során, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A portált az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya tájékoztatta a további részletekről, közölték, hogy több mentőegységet is küldtek a helyszínre, nemcsak autókat, hanem mentőhelikoptert is. A mentőegységek két felnőttkorú súlyos sérültet szállítottak kórházba, valamint tovább öt személyt is, köztük három gyermeket könnyebb sérülésekkel, további kivizsgálásokra.

Az ütközésről a balesetinfó közölt sokkoló képeket, ezeket a linkre kattintva, a HAON oldalán lehet megtekinteni!

