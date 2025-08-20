„Azt se bánnám, ha a börtönben felakasztaná magát” – megszólalt a bestiálisan kivégzett kislány anyja

Ahogy arról az Origo is beszámolt, 2024 szeptemberében egy 12 éves kislány eltűnését jelentették be a rendőrségen. Nem sokkal a bejelentést követően kiderült, állati bestialitással végeztek a kislánnyal. A gyerekgyilkos a megölt Rebeka anyjának a sógora volt, aki azt állította, szerelmi kapcsolatban állt a gyermekkel. Tegyük hozzá, a férfi 32 éves volt a bűntény elkövetésének az időpontjában. A Borsnak nyilatkozott a megölt kislány anyja.

A gyerekgyilkos áldozatának anyja rendszeresen látogatja a islány sírját

Mária, Rebeka édesanyja állítólag csapodár életet élt, és nem törődött a gyerekeivel, akiket a nagymamájuk nevelt. A család nagy nyomorban élt, sokszor ennivalóra sem tellett nekik. A végzetes napon a kislány belelépett egy szögbe, ezért a nagyanyja megkérte a náluk lakó rokont, hogy vigye el Nyíregyházára orvosi vizsgálatra. Ekkor látták Rebekát utoljára élve.

A férfi egy nyárfaerdőben megfojtotta a kislányt, majd a holttestet ott hagyva tért haza.

Az elmúlt egy évben a rendőrség lezárta az emberölés és szexuális erőszak ügyében indított nyomozást, amelynek iratait vádemelési javaslattal küldték el az ügyészségnek. A 32 éves férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és letartóztatták.

Most megszólalt Rebeka anyja:

Azt se bánnám, ha a börtönben felakasztaná magát! Remélem, elnyeri a méltó büntetését! Hozzáteszem, abban biztos vagyok, hogy hazugság, hogy együtt volt a lányommal. Kinga mindig mindent elmondott nekem, de azt egy szóval sem említette, hogy bármit is érzett volna Dávid iránt. A kislányom még gyerek volt, igaz, jóval idősebbnek nézett ki."

Tiszarádon, ahol a család élt, nem csak a gyerekgyilkos váltott ki indulatokat, Rebeka anyja felé is haraggal fordultak, ezért a nő el is költözött onnan.

A temetésén nem lehettem ott, mert Tiszarádon sokan engem hibáztattak a tragédiáért, és a rendőrök is azt javasolták, hogy inkább utólag rójam le a kegyeletemet, nehogy elszabaduljanak az indulatok a búcsúztatón. Az édesanyámtól tudom, hogy azt az egy kérésemet tiszteletben tartották, hogy az általam vásárolt hófehér ruhában fektessék a koporsóba. Én már jó ideje nem lakom ott. Ha sikerül valahol végleg letelepednem, szeretném a gyermekemet átvinni az új településemre. Szeretném, ha a közelemben nyugodna"

– mondta megtörten a Borsnak. Gyerekei azóta nevelőszülőkhöz kerültek, de az anyjuk – legalábbis ezt nyilatkozta – mindenképpen vissza akarja kapni őket.