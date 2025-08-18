Végre bíróság elé kerül a gávavencsellői gyerekgyilkos

A Szabolcs vármegyei rendőrség vádemelési javaslatot tett gyerekgyilkosság és szexuális erőszak miatt egy tavaly szeptemberi eset nyomán - írja a Szon.hu.

Rendőrségi helyszínelés a nyíregyházi gyerekgyilkosság ügyében

Fotó: police.hu

2024. szeptember 22-én érkezett bejelentés a rendőrségre egy 12 éves tiszarádi lány eltűnéséről. Családtagja elmondta, hogy a gyermek előző nap megsérült, ezért egy családi ismerős, egy 32 éves gávavencsellői férfi kísérte el Nyíregyházára orvosi vizsgálatra. Onnan azonban nem tértek haza.

A rendőrök azonnal nagy erőkkel kezdték keresni a lányt, és rövid időn belül megtalálták a férfit, B. D.-t. A gyanúsított azt vallotta, hogy szerelmi kapcsolatban állt a kiskorúval, és a vizsgálat után sétálni indultak. Egy erdős területen azonban összevesztek, ahol a férfi megfojtotta a gyermeket, majd magára hagyta. A hatóságok a férfi által megadott helyen, egy nyárfaerdőben rátaláltak az áldozat holttestére.

Gyerekgyilkosság: vádemelés előtt az ügy

A férfit emberölés és tizenkettedik életévét be nem töltött személy elleni szexuális erőszak bűntettével gyanúsították meg. Beismerő vallomást tett, őrizetbe vették, majd a bíróság letartóztatását rendelte el, amely az eljárás teljes ideje alatt érvényben maradt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az ügyet átadta az ügyészségnek.

