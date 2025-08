Súlyos vádak: gyermekbántalmazás gyanúja miatt indult vizsgálat az óvoda ellen

Súlyos vádak érkeztek a nagykanizsai piarista óvodával szemben, ahol állítólag az egyik óvodapedagógus fizikailag bántalmazta a kisgyermekeket. Sajtóértesülések szerint az óvoda alkalmazottja több alkalommal is elkövetett gyermekbántalmazást: megpofozta őket, de állítólag olyan kegyetlen büntetésre is volt példa, hogy télen egy szál szandálban és benti ruhában küldte ki őket az udvarra. A vizsgálat előzménye, hogy az óvodások szülei panaszt tettek az igazgatónál, majd a piarista rendnél is, ennek írásbeli figyelmeztetés volt a következménye a kegyetlenkedő alkalmazottal szemben – tájékoztat a zaol.hu.

Fotó: Facebook

A figyelmeztetés ellenére az óvodapedagógus tovább dolgozhatott, azóta is a gyerekek között lehet, ráadásul vezetői pozíciót tölthet be, azonban a szülők ezt nem hagyták annyiban, a sajtóhoz fordultak és nyilvánosságra hozták az ügyet. A botrányra a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda és a Piarista Rend Magyar Tartománya augusztus 2-án egy közleményben reagált.

A fenntartó helyszíni ellenőrzést végzett az intézményben, rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és a vizsgálat lezárultáig az érintett óvodapedagógus felfüggesztésére utasította az intézményvezetőt.

A piarista intézmények alapértéke a gyermekek érzelmi és fizikai biztonsága, ennek érdekében zéró toleranciát tanúsít a gyermekkel szemben elkövetett határátlépésekkel szemben. Ezt szem előtt tartva minden rendelkezésünkre álló eszközzel védjük a ránk bízott gyermekeket, és támogatjuk elkötelezett munkatársainkat a mindennapi feladatok végzésében. A szülői bejelentés alapján az intézmény vezetősége jogszabályi előírásnak megfelelően július elején bejelentést tett a Nagykanizsa Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál. A hivatalos vizsgálat jelenleg zajlik” – idézi a zaol.hu. A portál az illetékes rendőrséget is felkereste az üggyel kapcsolatban, bővebb tájékoztatást azonban csak későbbre ígértek.