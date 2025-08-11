78 éves férfi végzett a feleségével, majd öngyilkos lett

Egy megrázó családi drámáról számolt be a Baon.hu, a tragédiának két halálos áldozata van. A gyilkos egy 78 éves nyugdíjas, aki végzett önmagával, miután megölte a feleségét.

Gyilkosság Kunfehértón: egy férfi megölte a feleségét majd végzett magával is.

Fotó: Pozsgai Ákos

A Beon.hu információi szerint a lesújtó bűneset augusztus 10-én 18 óra 22 perc környékén történhetett, amelyben az idős, 78 éves nyugdíjas a saját Radnóti utcai otthonukban ölte meg a feleségét, majd öngyilkos lett.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban emberölés miatt indított büntetőeljárást.

Gyilkosság: megölte feleségét az NB I-es focista öccse

Idén májusban hasonló eset történt Budán: Menyhárt Ernő korábbi NB I-es labdarúgó öccse budai otthonukban megölte a feleségét, majd saját magát is végezni akart. A szörnyű eset nem először fordult elő a családban. Ha kíváncsi a sokkoló tragédia részleteire, kattintson az Origo korábbi cikkére!