Brutális részletek a kegyetlen gyilkosságról: 51 késszúrással végzett a fiatal lánnyal, mert nem őt választotta

Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség egy 48 éves büntetlen előéletű mezőberényi férfi ellen. A brutális gyilkosság miatt most a Gyulai Törvényszék előtt kell felelnie. A férfi tavaly nyáron Mezőberényben halálra késelt egy fiatal nőt – a borzalmas bűncselekményről a Beol.hu osztott meg részleteket.

Véres gyilkosság rázta meg Mezőberény lakóit, a férfi 51 késszúrással végzett a 25 éves áldozatával. Fotó: Beol.hu

A gyilkos férfi már évek óta egy olyan házban élt, ahol áram sem volt. Szabadideje nagy részét a közeli italboltban töltötte, ahol a későbbi áldozata részmunkaidőben dolgozott felszolgálóként.

A férfi egy idő után beleszeretett a 25 éves lányba, de kezdeményezni nem mert. Egyrészt az anyagi helyzete, másrészt a nagy korkülönbség gátolta őt abban, hogy nyíltan bevallja az érzelmeit.

Sokáig tervezgette a gyilkosságot

Idővel azonban egyre jobban irigyelni kezdte a fiatal nőt, aki hozzá képest jelentősen jobb anyagi helyzetben volt, és a férfi úgy látta, a nő élete az övénél jóval könnyebb. Az egyre erősödő frusztrációját tovább fokozta, hogy a fiatal nő egy olyan párt választott magának, aki éppúgy az ivóba járt, mint ő. A gyilkos eldöntötte, hogy végez a nővel.

Egy hétig tervezte a gyilkosságot, a 22 cm-es pengéjű kését kirakta az asztalra, hogy reggelente emlékeztesse őt arra: végeznie kell a nővel.

2024. június 7-e végzetes reggelén a kést a táskájába tette, és bement az italboltba. 11 óráig várt, míg a többi vendég távozik. Ekkor bement a pult mögé, ahonnan az ivó raktárhelyisége is nyílott. Az áldozata éppen a raktárban pakolt.

A férfi elővette a kését, megvárta, míg a nő kilép a helyiségből, és ekkor rátámadt.

A késével össze-vissza szurkálta az áldozat testét, 51 sebet ejtett rajta, majd megpróbált végezni magával. A kiérkező mentők a gyilkos életét még meg tudták menteni, az áldozata viszont a helyszínen az életét vesztette.

A főügyészség azt kéri a bíróságtól, hogy a férfit életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától

– írja a Beol.hu.

Az ügyészség olyan indítványt nyújtott be, melyben azt javasolják: ha a férfi beismeri a tettét és lemond a tárgyalás jogáról, akkor a bíróság a feltételes szabadon bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozza meg, ellenkező esetben a feltételes szabadon bocsátás ne valósuljon meg – tájékoztatta a megyei hírportált a Békés Vármegyei Főügyészség.