„Hadd égjen a rohadék, megérdemli!” – gyilkosságot kísérelt meg apa és fia

Gyilkossági kísérlet gyanúja miatt a hatóságok hajtóvadászatot indítottak egy jászkunsági apa és fia ellen. A páros július 31-én este Kunmadarason ásóval és lapáttal betörte egy autó ablakait, amiben egy külföldi férfi és barátnője ült. A nő kiszállt az autóból, ekkor az egyik támadó megütötte, ennek ellenére sikerült elmenekülnie - írta a Szoljon.hu.

A külföldi férfi megrongált autója, amelyet meg apa és fia támadott meg. A gyilkosság kísérlet során a páros ásóval, lapáttal ütlegelte az áldozatot, majd rágyújtották a kocsiját.

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Gyilkossági kísérlet: „Öld meg, fiam!”

A két férfi figyelme ekkor a kocsiban maradt áldozatra terelődött, akit ütöttek-vertek a szerszámokkal. Az apa arra biztatta fiát, hogy gyilkolja meg a sofőrt. „Öld meg fiam!” - kiabálta az idősebb férfi.

Az áldozat tolatni kezdett, ám ekkor a támadók is beszálltak járművükbe és többször nekihajtottak a másik autónak, amely az út menti árokban kötött ki. Az apa ekkor a kitört üvegen keresztül próbálta ütlegelni az áldozatot. Nem sokkal később felgyújtották az autó ülését, amely hamar lángolni kezdett. „Hagyjad, hadd égjen meg a rohadék, megérdemli!” – kiáltotta az apa, mielőtt elmenekültek. Az áldozat életét az mentette meg, hogy egy másik autóból időben észrevették a lángoló gépjárművet, amelyből kihúzták a férfit és eloltották a tüzet.

Elfogták az elkövetőket

A rendőrök augusztus 2-án fogták el az apát, kihallgatták, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A fiát egy héttel később kapták el a kommandósok, az akcióról videó is készült.

A páros ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya.