Szöktetésből halálos leszámolás – ez a mátranováki leszámolás igaz története

2000. augusztus 3-án a járőröző rendőrök meglátták, ahogy egy férfi törött baseballütővel üldöz és bántalmaz egy másikat. A nyári este, amely békésnek indult, pillanatok alatt rémálommá vált, és gyilkosság lett a vége – számolt be róla Nool.hu.

A mátranováki gyilkosság évtizedek múltán is sokkolja a helyieket

Nem sokkal később rátaláltak egy élettelen férfire, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A nyomozás feltárta az események előzményeit: négy férfi taxival érkezett a Vadrózsa útra. Közülük hárman nuncsakuval betörték ifj. P. K. lakásának ajtaját. Az ott tartózkodó T. Zs.-t, P. K. élettársát felszólították, hogy csomagoljon, mert visszaviszik a korábbi párjához, A. T.-hez – derült ki a korabeli beszámolókból.

Gyilkosság a Vadrózsa úton: hogyan fajult idáig a konfliktus?

A verekedés közben ifj. P. K. először elmenekült, majd visszatért, és összecsapott a társaság egyik tagjával, R. V.-vel. A baseballütővel mért csapásai végzetesek voltak. A másik három férfi ugyan megpróbált elmenekülni, de rövid időn belül a rendőrök kézre kerítették őket.

Egy helyi lakos így emlékezett vissza a történtekre:

Az a nyári este mindenkit megrázott. Senki sem hitte volna, hogy ilyesmi történhet nálunk. A szirénázó rendőrautók, a mentők érkezése, majd a hír, hogy valaki meghalt… ezek örökre belém égtek. Napokig nem beszéltek másról az emberek, és a mai napig előkerül a téma, ha szóba elegyedünk. Ezt nem lehet elfelejteni”

– mondta a ma 67 éves Katalin.

Az ügy hónapokig vezette a híradásokat. A bonyolult körülmények és a szereplők pontos felelősségének tisztázása hosszadalmas kihallgatásokat igényelt.

