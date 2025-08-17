Hangtalan beismerés: egy süketnéma, fogyatékos, balkezes gyilkos különös kihallgatása

A fiatal férfi a karácsony előtti héten, december 17-én az egyik bátyjához ment vendégségbe, ahol sógornője felhozta: miért jár mindig ugyanabban a munkaruhában? A „beszélgetés” nem ment simán, mivel a 23 éves fiatalember egy csecsemőkori baleset miatt süketnéma volt, valamint fogyatékkal élő, testvéreivel ezért egy sajátos jelrendszer segítségével kommunikált. A fiú bátyja fordította a nő szavait, amely meglehetősen felkavarta őt. Hazafelé menet buszra ült, és elhatározta: pénzt szerez és vesz magának egy ruhát. A járműről a veszprémi Kiss János utcánál szállt le, mert eszébe jutott az idős asszony, akinek fát vágott nemrégen. Átmászott a kapun, erős vállával belökte a beszögelt ajtót, s máris ott volt a szobában. A gyilkosság immár pillanatok kérdése volt - olvasható az emberölés története a Magyar Rendőr című újság 1985 júliusi számában.

A fiatal férfi bement a veszprémi nyugdíjas nőhöz, hogy pénzt szerezzen. A gyilkosság gyorsan lezajlott, a tettes pedig talán sosem fogta fel cselekedete súlyát. Képünk csupán illusztráció.

Fotó: tupaiterbang / Shutterstock

Gyilkosság ollóval

Az idős nő az ágy szélén ült, amikor a fiú berontott a lakásba, a helyiséget csak gyéren világította meg a gyenge fényű lámpa. A fiatal felkapta az ollót az asztalról és mintegy 20-25 alkalommal szúrta meg az öregasszonyt. Az éjjeliszekrény márványlapja alatt talált pénztárcából 4000 forintot vett ki, majd távozott. Otthon senki sem vette észre, hogy későn érkezett haza, a család már javában aludt.

A gyilkos bemászik az áldozathoz: a rendőrség a helyszínen próbálta rekonstruálni a gyanúsított segítségével, hogyan történt a bűntény. A fogyatékkal élő férfinek nem jelentett gondot, hogy megmássza a három méter magas kaput.

Forrás: Magyar Rendőr

Másnap nagy meglepetésben részesült a család: a fiú új ruhában érkezett haza, testvéreinek ajándékot vásárolt karácsonyra, édesanyjának pedig odaadott 1000 forintot a háztartás kiadásaira. Érdekes, de mindez senkinek sem volt furcsa. A fiú alkalmi munkákból élt, ilyenkor napi 50-100 forintnyi pénzt keresett, amelyet édesanyja mindig elvett tőle. Talán úgy vélték, a fiú valahogy titokban gyűjtögetett pénzt.

A gyilkos és az áldozat

Sajnos a Magyar Rendőr korabeli számában az áldozatot Hidegh Gabriellaként és Hidegh Gizellaként is említik, valamint egy helyen „Gizi néniként” hivatkoznak rá, így valószínűleg az utóbbi név stimmel. Az azonban biztos, hogy a veszprémi óvárosban, a Kiss János utca 1. szám alatt éldegélt a történtek idején 80 éves nyugdíjas.