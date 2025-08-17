Hangtalan beismerés: egy süketnéma, fogyatékos, balkezes gyilkos különös kihallgatása

A fiatal férfi a karácsony előtti héten, december 17-én az egyik bátyjához ment vendégségbe, ahol sógornője felhozta: miért jár mindig ugyanabban a munkaruhában? A „beszélgetés” nem ment simán, mivel a 23 éves fiatalember egy csecsemőkori baleset miatt süketnéma volt, valamint fogyatékkal élő, testvéreivel ezért egy sajátos jelrendszer segítségével kommunikált. A fiú bátyja fordította a nő szavait, amely meglehetősen felkavarta őt. Hazafelé menet buszra ült, és elhatározta: pénzt szerez és vesz magának egy ruhát. A járműről a veszprémi Kiss János utcánál szállt le, mert eszébe jutott az idős asszony, akinek fát vágott nemrégen. Átmászott a kapun, erős vállával belökte a beszögelt ajtót, s máris ott volt a szobában. A gyilkosság immár pillanatok kérdése volt - olvasható az emberölés története a Magyar Rendőr című újság 1985 júliusi számában.
Az idős nő az ágy szélén ült, amikor a fiú berontott a lakásba, a helyiséget csak gyéren világította meg a gyenge fényű lámpa. A fiatal felkapta az ollót az asztalról és mintegy 20-25 alkalommal szúrta meg az öregasszonyt. Az éjjeliszekrény márványlapja alatt talált pénztárcából 4000 forintot vett ki, majd távozott. Otthon senki sem vette észre, hogy későn érkezett haza, a család már javában aludt.
Másnap nagy meglepetésben részesült a család: a fiú új ruhában érkezett haza, testvéreinek ajándékot vásárolt karácsonyra, édesanyjának pedig odaadott 1000 forintot a háztartás kiadásaira. Érdekes, de mindez senkinek sem volt furcsa. A fiú alkalmi munkákból élt, ilyenkor napi 50-100 forintnyi pénzt keresett, amelyet édesanyja mindig elvett tőle. Talán úgy vélték, a fiú valahogy titokban gyűjtögetett pénzt.
Sajnos a Magyar Rendőr korabeli számában az áldozatot Hidegh Gabriellaként és Hidegh Gizellaként is említik, valamint egy helyen „Gizi néniként” hivatkoznak rá, így valószínűleg az utóbbi név stimmel. Az azonban biztos, hogy a veszprémi óvárosban, a Kiss János utca 1. szám alatt éldegélt a történtek idején 80 éves nyugdíjas.
Akkoriban még egy öreg ház állt a telken, parasztbarokk bútorokkal. A leírások szerint a lakás egy részén példás rend honolt, míg ettől kontrasztosan elkülönült az a lakrész, ahol az idős hölgy tengette mindennapjait: itt összevisszaságban hevertek a dolgok, jelezve, hogy a házigazdának már elfogyott az ereje a mindennapos rendrakáshoz.
A szomszédok a rendőröknek elmondták: az utóbbi években egyre jobban elhatalmasodott a magány Gizi nénin, ami miatt gyanakvó is lett, szinte senkit nem engedett be a lakásba. A gondozójától is csak az ablakon át fogadta el az ételt. A bejárati ajtót minden este gondosan beszögelte, nem is akárhogy: a nyomozók a helyszínelés során 300 szöget és egy kalapácsot találtak.
A gyilkos, B. Flórián családja sem volt éppen irigylésre méltó helyzetben: valamennyien analfabéták voltak, az apa a saját nevét le tudta írni, ám az anya még ennyit sem. A családfő segédmunkásként keményen dolgozott egész életében, hogy feleségét és 13 gyermekét eltartsa. Senki sem volt büntetve közülük, a nagy közösség belső rendje bizonyos erkölcsi tisztaságot, egyenességet követelt mindannyiuktól - írta a családról a Magyar Rendőr.
B. Flórián alig tudott kapcsolatot teremteni a családon kívülálló személyekkel, mert a süketnémák által használt jelnyelvet nem ismerte. Hatéves korában elküldhették volna nevelőotthonba, ám annak az volt a feltétele, hogy párnát és dunnát vigyen magával. A családfő abba a helyzetbe került, hogy ha Flórián elmegy, akkor négy testvérének nem jutott volna párna és takaró, így a fiú sosem tanulta meg a jelnyelvet.
A holttestet 1984. december 18-án találta meg Horváth Ottó, a dózsavárosi körzeti orvos, aki nyomban értesítette a hatóságokat. Az a nap nemcsak a gyilkosságról, hanem a pokoli időjárásról is emlékezetes maradt: a fagypont alatti hőmérséklet mellett folyamatosan esett az ónos eső, a közlekedés megbénult, legfeljebb csak gyalog lehetett elindulni bárhova is.
A részletesebb helyszíni szemlét másnapra tervezték a rendőrök, ugyanis az ingatlanban csupán egy darab 15 wattos izzó adott fényt, a ház elektromos hálózata pedig olyan rossz állapotban volt, hogy erősebbet behelyezni sem lehetett. Mint kiderült, Gizi néni már az ebédhez sem nyitott ajtót, a kapu be volt zárva, és annyira befagyott, hogy forró víz segítségével lehetett csak kinyitni. A rendőrök az ágyon az oldalán fekve, vérbe fagyva találták a halottat.
A nyomozók mindenkit kikérdeztek az utcában és az idős nő környezetében, aki kapcsolatban állt az áldozattal. Annyira alaposak voltak, hogy eljutottak egy zenészhez is, aki 15 évvel ezelőtt akart megvenni egy cseresznyefából készült cimbalmot az idős asszonytól, ám neki betonbiztos alibije volt. Így jutottak el a nyomozók B. Flóriánhoz, aki három héttel korábban fát vágott a ház udvarán, s behordta az előszobába a hasábokat. A már körülírt kommunikációs problémák miatt azonban nem jutottak sokra a kihallgatásával.
A nyomozók felfigyeltek arra, hogy a kapu feletti jégréteg nem egyforma. A fát borító, erősen korrodált fém lemez egy részét eltávolították a későbbi vizsgálat céljára. Azt nem lehetett tisztázni, mi hiányzik a lakásból — a szekrényben egy kis dobozban 40 dkg súlyú aranyékszer hevert érintetlenül — azonban az ágy mögött egy ollót találtak, amiről megállapították, hogy az a gyilkos eszköz. A holttesten talált szúrásnyomok vizsgálatából ráadásul az is kiderült, hogy a gyilkos balkezes volt.
Időközben a nyomozók megneszelték, hogy a gyilkosság napján B. Flórián vásárolni ment, ami nem volt szokása. A bolti alkalmazottak, akik kiszolgálták a fiút, emlékeztek a rosszul öltözött, süketnéma fiatalemberre. Nem sokkal később beérkezett a rendőrségre a bűnügyi technikusok vizsgálatának eredménye, amelyben leírták: a fiú lefoglalt öltözékén talált fémszemcsék azonosak a kapu tetején lévő fémlemez anyagával. Ezen felül a gyilkosnak és az áldozatnak is 0-ás vércsoportja volt, ám a B. Flórián ruháján talált vér nem a sajátja - viszont származhat Hidegh Gizellától.
A nyomozás során a család segített abban, hogy B. Flóriánnak kérdéseket tehessenek fel a rendőrök, ám a vizsgálati szakban erre már nem volt lehetőség, egy tolmácsot kellett találni. A helyi kisegítő iskola pedagógusainak tudása ehhez kevésnek bizonyult, nem ismerték fel B. Flórián jelrendszerének belső szabályait. Végül egy budapesti férfi jelentette a megoldást, aki süketnéma szülők gyermeke volt, és nagy gyakorlattal rendelkezett az efféle kapcsolatteremtésben.
Az ügy vizsgálótisztje, Török Zsolt őrnagy mindent megpróbált, hogy a gyanúsított megértse, mit kívánnak tőle. A vizsgálati fogság eleinte teljesen megzavarta a fiút. Nem értette, miért nem lehet szülei és testvérei között, akikhez rendkívüli módon ragaszkodott. Amikor megfelelő bizalom alakult ki közte és a vizsgálótiszt között, rövid kezdeti tagadás után mindent őszintén „elmondott”.
A nyomozóknak így is voltak kételyei, ezért bizonyítási kísérletbe kezdtek: ki kellett próbálni, hogy B. Flórián valóban képes-e átmászni a három méter magas kapun. A jelenetsort képmagnóval rögzítették. B. Flórián a próba alkalmával könnyedén lendült át a kapu felett, cáfolva a szakemberek kétkedését, hogy ez különleges gondot jelenthetett számára. A kísérlet után már elvetette a korábbi védekezését, miszerint volt egy társa is. Ezt a lehetőséget mellesleg a bűnüldözési osztály munkatársai módszeres munkájuk eredményeképpen alapos bizonyossággal kizárták.
Hiába a számos bizonyíték, az ügy lezárása fél évet váratott magára. Török Zsolt őrnagynak hónapokba telt, amíg végre sikeresen hallgathatta ki B. Flóriánt. Ehhez nemcsak tolmácsra volt szükség, hanem mint említettük, a fiú bizalmába is kellett férkőznie. Azonban további problémák is adódtak: a fiatal az elvont fogalmakat egyáltalán nem érette. A vizsgálótiszt hiába próbálta elmagyaráztatni, mi az a büntetőeljárás, miért kell még egyszer elmondania a történetet, vagy bemutatni, hogyan mászott át a kapun. Arra a kérdésre, hogy sajnálja-e áldozatát, nemmel felelt és azt sem értette, hogy miért vár rá büntetés.
B. Flóriánt elmeorvosi szakértők is vizsgálták. Bebizonyosodott, hogy a fiú fogyatékkal élő, ami a csecsemőkori sérülésre vezethető vissza, azonban nem találták elmebetegnek. A kirendelt igazságügyi elmeorvos szakértő, Boda Lívia nyugalmazott tanácsos megállapította, hogy B. Flórián beszámítási képessége súlyos fokban korlátozott, süketnémasága és alacsony ismeretszintje miatt elvont fogalmak alkotására képtelen. Azonban büntethető, hiszen a korlátozottság nem teljes. (Az erősen kérdéses, hogy ez a szakvélemény manapság már megállná a helyét - szerk.)
A bűnügy iratainak ismertetésére 1985. június 5-én került sor, ami szintén rendhagyónak volt mondható. A több száz oldalas anyagot értelmetlen lett volna teljes terjedelmében közölni a bonyolult tolmácsolás segítségével a gyanúsítottal, aki vélhetően azt sem értette pontosan, mit is tett. Az azonban szinte biztos, hogy tudta, valami rosszat cselekedett: a holttestről készült képeket sosem volt hajlandó megnézni az eljárás során, mindig elfordította a fejét.