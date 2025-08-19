Gyomorforgató dolgot tett gyerekekkel egy magyar orvos

Egy Bács-Kiskun vármegyei községben dolgozó háziorvos pénzért cserébe igazolást állított ki koronavírus elleni oltásról, pedig be sem adta a vakcinát - írja meg a Baon.hu. Ezek mellett más gyomorforgató tette is volt.

Gyomorforgató dolgot művelt gyerekekkel egy orvos Bács-Kiskun vármegyében (illusztráció)

Fotó: Shutterstock.com

2021. szeptember 6-án egy férfi jelentkezett a doktornőnél, mert hallotta, hogy nála lehet pénzért hamis védettségi igazolást szerezni. Az orvos közölte vele, hogy a hír igaz és a gyerekeinek is szívesen kiállítja.

Nem ad be nekik semmit, de kapnak arról igazolást, hogy be vannak oltva.

Azt is hozzátette, hogy a kicsik után nem kell fizetni, de neki és a feleségének egy igazolás fejenként 40 ezer forintba kerül. A felnőttek elfogadták a feltételeket. A férfi átadta a 80 ezer forintot kettejükért és az oltás beadását megelőző nyilatkozatokat is, aztán az orvos megtette, amit ígért. Valótlan adatokat rögzített az oltások beadásáról az EESZT-rendszerbe.

Gyomorforgató, máshogy is veszélyeztette emberek életét a doktornő

Az orvos ellen nyomozás indult, amely során kiderült, hogy 2022 február 1-e és július 15-e között öt páciensét anélkül nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy megvizsgálta volna őket. Az alkalmassági vizsgálat díját viszont elkérte tőlük. Feltehetően olyan emberek élhettek ezzel a lehetőséggel, akik egy orvosi vizsgálaton nem feleltek volna meg,

amivel közvetve az utakon közlekedő emberek életét veszélyezette az orvos.

A nyomozás lezárása után a főügyészség hat emberrel szemben vádat emelt, négy gyanúsított esetében pedig feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A doktornőt kilencrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásával, valamint négy rendbeli közokirat-hamisítással vádolják. Az ügyészek börtönben látnák. Sorsáról a Kecskeméti Törvényszéken döntenek majd.