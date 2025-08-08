Ilyen, amikor két idióta rászabadul a főútra

Két agyament sofőr szabadult rá a 61-es főútra szerda délután, mindkettejüket produkcióját rögzítette a rendőrségi kamera. A nem mindennapi gyorshajtás részleteit a Teol. hu osztotta meg az oldalán.

Két idiótát gyorshajtás közben csíptek fülön a 61-es főútra Fotó: Police.hu

A tolnai hírportál arról tudósított, hogy a 61-es főúton éppen sebesség-ellenőrzést tartottak, amikor hirtelen felbukkant a semmiből egy száguldozó szürke autó. A sebességmérő 183 km/h-át mutatott, amikor az előtte haladó fehér autót megelőzte a gépkocsi. Ám az előzött jármű is jóval a sebességhatár felett közlekedett, 162 km/h-át mutatott a rendőrök műszere.

Debreceniné Farkas Edit r. alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének beszámolója szerint a gyorshajtók 312 ezer, illetve 140 ezer forintos közigazgatási bírságot kaptak, emellett 8, illetve 6 közlekedési előéleti ponttal is sújtották őket.

