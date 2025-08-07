Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

hotel

Pofátlan trükközéssel károsította meg a szállodákat egy hajléktalan férfi

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több szálláshelyet is becsapott az a férfi, aki fizetés nélkül élvezte a hotelek kényelmét. A hajléktalan vendég sorozatosan okozott kárt, majd nyomtalanul távozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hotelszállodábanbűntetterecepciósvádiratigényszálloda

Egy hajléktalan férfi jelentős anyagi kárt okozott több szálláshelynek Zala megyében, miután úgy vette igénybe a szolgáltatásokat, hogy azokért nem fizetett – írja a Zaol.hu.

Hajléktalan férfi okozott több százezer forintos kárt szállodáknak
Hajléktalan férfi okozott több százezer forintos kárt szállodáknak
Fotó: ZH

A vádirat szerint a férfi 2022 áprilisában döntött úgy, hogy nehéz élethelyzetéből kifolyólag különböző zalai és szolnoki szálláshelyeken száll meg anélkül, hogy a költségeket megtérítené. A vendégéjszakákért nem fizetett, több esetben kijelentkezés nélkül, észrevétlenül távozott.

Hajléktalan vendégként károsított meg szállodákat

Egy zalaegerszegi panzióban, egy szállodában, valamint egy szolnoki hotelben is megszállt, jellemzően 2-3 éjszakát töltött el. Két alkalommal hamis történetekkel hitegette a recepciósokat, hogy a számlát majd kiegyenlíti, míg a harmadik esetben szó nélkül távozott fizetés nélkül.

A három szálláshelyet összesen mintegy 400 ezer forintos kár érte, amit a nyomozás során sem térítettek meg. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

Az idősek könnyen csalás áldozatává válhatnak. Megtévesztéssel és manipulációval csaltak ki több mint 50 millió forintot egy nyugdíjastól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!