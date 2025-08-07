Pofátlan trükközéssel károsította meg a szállodákat egy hajléktalan férfi

Egy hajléktalan férfi jelentős anyagi kárt okozott több szálláshelynek Zala megyében, miután úgy vette igénybe a szolgáltatásokat, hogy azokért nem fizetett – írja a Zaol.hu.

Hajléktalan férfi okozott több százezer forintos kárt szállodáknak

Fotó: ZH

A vádirat szerint a férfi 2022 áprilisában döntött úgy, hogy nehéz élethelyzetéből kifolyólag különböző zalai és szolnoki szálláshelyeken száll meg anélkül, hogy a költségeket megtérítené. A vendégéjszakákért nem fizetett, több esetben kijelentkezés nélkül, észrevétlenül távozott.

Hajléktalan vendégként károsított meg szállodákat

Egy zalaegerszegi panzióban, egy szállodában, valamint egy szolnoki hotelben is megszállt, jellemzően 2-3 éjszakát töltött el. Két alkalommal hamis történetekkel hitegette a recepciósokat, hogy a számlát majd kiegyenlíti, míg a harmadik esetben szó nélkül távozott fizetés nélkül.

A három szálláshelyet összesen mintegy 400 ezer forintos kár érte, amit a nyomozás során sem térítettek meg. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

Az idősek könnyen csalás áldozatává válhatnak. Megtévesztéssel és manipulációval csaltak ki több mint 50 millió forintot egy nyugdíjastól.